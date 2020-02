Rząd podsumowuje pierwsze 100 dni. „Dotrzemy do 11 mln potencjalnych chorych”

Podczas podsumowania 100 dni rządu zwrócono uwagę na realizację pięciu programów PiS: Mały ZUS Plus, Profilaktyka Plus, Dopłata dla Rolnika, Emerytura Plus oraz 100 obwodnic. Z informacji przekazanych przez partię rządzącą wynika, że pierwszy ze wspomnianych projektów to „najszybciej zrealizowana obietnica rządu premiera Mateusza Morawieckiego” . Przypomnijmy, program ten zakłada niższą, proporcjonalną do dochodu, składkę na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców. – Dzisiaj w Polsce mamy niemal najniższe bezrobocie. Mamy znakomite warunki do działalności dla przedsiębiorców – podkreśliła minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz.

Profilaktyka i rolnicy

Jak przypomina rząd, pierwszy etap programu Profilaktyka Plus obejmuje m.in. badanie krwi: morfologię, cholesterol oraz glukozę dla pacjentów w wieku 40-65 lat. – Możemy zdążyć przed rakiem, zdążyć przed cukrzycą, zdążyć przed chorobą, wykonując badania profilaktyczne – podkreślił Łukasz Szumowski. – Największym wyzwaniem dla nas, dla rządu jest dotarcie do pacjentów. Dzięki temu dotrzemy do 11 mln potencjalnych chorych, dzięki czemu będziemy mogli im pomoc. Lepiej inwestować w zdrowie niż leczyć. To bardzo ważne – dodał minister zdrowia zaznaczając, że miejscem, gdzie można dotrzeć do obywatela, jest medycyna pracy.

Wprowadzając do podsumowania o programie Dopłata dla Rolnika Piotr Müller przypomniał, że polska żywność może konkurować z żywnością w Europie wówczas, gdy rolnicy będą działać na równych zasadach. Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi zaznaczyło z kolei, że równe opłaty oznaczają korzyści dla wszystkich obywateli. Wymieniono wśród nich lepszą, zdrowszą żywność, większą ochronę środowiska, dobrostan zwierząt oraz gwarancję bezpieczeństwa żywnościowego Europy oraz jakości produktów spożywczych. – Silne gospodarstwo jest oparte o szacunek dla przyrody. To przyszłość rolnictwa europejskiego – podsumował minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Emerytura i obwodnice

– Nasz rząd na stałe wprowadził 13. emeryturę. W ostatnich dniach prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę. Rząd przyjął też 14. emeryturę, która będzie wypłacana już w przyszłym roku. To ma być dodatek do marzeń dla naszych seniorów – powiedział Müller. Minister Marlena Maląg przypomniała z kolei, że program Emerytura Plus dotyczy około 10 mln emerytów i rencistów. – Chcemy, by emeryci wychodząc z domu uśmiechali się do drugiego człowieka – dodała.

Na koniec podsumowano program budowy 100 obwodnic, który w założeniu ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, przepustowość sieci drogowej i jakość powietrza oraz zniwelować hałas. – Bezpieczeństwo na polskich drogach nie ma barw politycznych. Dlatego zdecydowaliśmy o powstaniu projektu 100 obwodnic i realizujemy go. Już w tym roku ogłosimy przetargi – zapowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

