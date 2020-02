Lublin. Przyjechał załatwić sprawy przed ślubem, trafił do wiezienia

Wszystko zaczęło się od przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym. Mężczyznę kierującego audi zatrzymali w sobotę rano policjanci drogówki w miejscowości Głębokie. Za popełnione wykroczenie 36-letni kierowca został ukarany mandatem karnym. Na tym nie zakończyły się jednak jego problemy.

Podczas sprawdzenia w systemach policyjnych okazało się bowiem, że mężczyzna jest poszukiwany. W związku z popełnionym kilka lat temu przestępstwem przeciwko mieniu Sąd Rejonowy w Lublinie wydał nakaz zatrzymania i osadzenia 36-latka w areszcie śledczym. Mężczyzna przez dwa lata ukrywał się na terenie Niemiec. Do Polski przyjechał na kilka dni, by dopełnić formalności związanych z planowanym w październiku ślubem. Przypadek chciał, że plany matrymonialne mężczyzny zostały pokrzyżowane. 36-latek został zatrzymany i osadzony w areszcie śledczym w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Czeka go 1 rok i 5 miesięcy odsiadki.

Czytaj także:

