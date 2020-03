Podejrzewano u niej koronawirus. Pani Anna opowiedziała, jak wyglądała diagnostyka

O przyjęciu pacjentki z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego poinformował oficjalnie 25 lutego szpital w Krotoszynie. „Pacjentka przyjęta została na SOR, z objawami grypopodobnymi (kaszel, podwyższona temperatura, duszność). W trakcie wywiadu przeprowadzonego przez personel okazało się, że osoba tam przebywała w ostatnim czasie we Włoszech” – czytamy w komunikacie Sławomira Pałasza, rzecznika prasowego SPZOZ w Krotoszynie.

Szpitale zakaźne nie przyjęły pacjentki

Kierując się zaleceniami ministerstwa zdrowia, szpital odizolował pacjentkę, a na oddziale wprowadzono reżim sanitarny. Kierownick SOR-u skontaktował się z trzema szpitalami zakaźnymi, informując o stanie pacjentki. „Szpitale zakaźne nie znalazły podstaw do przyjęcia pacjentki, zalecając dalszą obserwację w Krotoszynie” – informował 25 lutego rzecznik szpitala.

Oczekiwanie na wynik

Kobieta pozostała więc w Krotoszynie, a pobrane od niej próbki wysłano do Warszawy, gdzie przeprowadzane są testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Jeszcze o godz. 9:45 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie informował, że nie posiada wyników badań, choć te, według wcześniejszych informacji, miały zostać przekazane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie w piątek 28 lutego do godz. 10-12. „Mimo wielu telefonów do laboratorium ze strony lekarza wyznaczonego do kontaktu z PZH, wiemy jedynie tyle, że badania są w trakcie wykonywania” – informowano. W końcu w sobotę pojawiły się wyniki badań – u pacjentki nie stwierdzono koronawirusa SARS-CoV-2. W trakcie jej stan uległ poprawie.

Z perspektywy Anny Morawskiej

Kobiet, która przebywa w szpitalu w Krotoszynie, opublikowała na Facebooku nagranie, na którym opowiedziała, jak proces diagnozowania wyglądał z jej perspektywy. O filmie jako pierwsze napisały: lokalny portal Kurier Ostrowski i portal Radia Zet.

Anna Morawska skarży się w nagraniu na procedury i przewlekłość działań związanych z diagnostyką, podkreślając jednak, że personel szpitala w Krotoszynie stanął na wysokości zdania, jej zdaniem zawiodły procedury. – Nie nagrywam tego filmiku, żeby wzbudzić panikę, ale żeby pokazać, jak w Polsce wykrywa się i leczy koronawirusa w porównaniu z tym, jakie mamy informacje dostarczane przez media i rząd – zapowiedziała. Podkreśliła przy tym, że przez ostatnie dni ją i personel szpitala spotkała ogromna liczba absurdów.

W kurtce, na kozetce na izbie przyjęć

Pani Anna do szpitala trafiła we wtorek rano, a w ostatnim czasie podróżowała m.in. do Włoch i Kalifornii. Jak przyznaje, miała objawy wskazujące na możliwe zachorowanie na koronawirus – gorączkę powyżej 38 stopni, kaszel, trudności z oddychaniem, ból mięśni. – Lekarz internista skierował mnie na Izbę Przyjęć szpitala w Krotoszynie. Dziś już wiem, że nie powinnam była się tu znaleźć, powinnam zostać skierowana do szpitala zakaźnego – mówi kobieta.

Personal szpitala w Krotoszynie odizolował natychmiast panią Annę i jej mamę. – W tamtym momencie utrzymanie przytomności wydawało mi się nadludzkim wysiłkiem, ale byłam w szpitalu, wiec liczyłam, że ktoś natychmiast mi pomoże. W takim stanie przeleżałam na kozetce, w kurtce dwei godziny, z trudem łapiąc każdy oddech – relacjonuje kobieta. W tym czasie pracownicy szpitala zgodnie z procedurami usiłowali skontaktować się ze szpitalami zakaźnymi m.in. w Kaliszu lub Poznaniu.

14 dni

– Problem w tym, że mimo jednoznacznych objawów koronawirusa i przebywania w północnych Włoszech trzy tygodnie wcześniej, żaden ze szpitali nie chciał mnie przyjąć – mówi kobieta. – Dlaczego? Jedyny argument, który usłyszałam: okres wylęgania wirusa to 14 dni. Ja wróciłam z Włoch 21 dni temu. Nieważny był mój stan, objawy jednoznacznie wskazujące na koronawirusa, to, że każdy organizm jest inny, ani to, że parę dni wcześniej wróciłam z kolejnej podróży zagranicznej. Ważne były „widełki” 14 dni – opisuje Anna Morawska.

W końcu podjęto decyzję, by sprawdzić, czy kobieta ma grypę. Testy dały ujemny wynik, co miało oznaczać przewiezienie jej do szpitala zakaźnego na dalszą diagnostykę. – Kolejne telefony, mija czas, a ja nadal na kozetce bez miligrama leków – relacjonowała pani Anna. Jak dodała, nadal nie oznaczało to decyzji o przyjęciu jej na oddział szpitala zakaźnego. Zapadła decyzja, by wymazy pobrać w szpitalu w Krotoszynie i przesłać je do Warszawy, by tam przeprowadzić testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Kolejnym problemem był jednak czas pracy laboratorium Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie – próbki przyjmowano do godz. 15. – Koronawirus od 15 ma wolne – ironizowała kobieta, przyznając, że lekarze w Krotoszynie mieli związane ręce przez procedury.

W końcu kobietę przewieziono do izolatki, gdzie rozpoczęto leczenie. Anna Morawska twierdzi, że do pobierania wymazów został przeszkolony wyłącznie personel szpitali zakaźnych, a pielęgniarki z Krotoszyna musiały je pobrać, choć „nie powinny się w takiej sytuacji znaleźć” .

Czekanie na wynik

Kolejnym problemem było długie oczekiwanie na wyniki. Pani Anna twierdzi bowiem, że nie było pewne, czy próbki zostaną przebadane, bowiem ponownie pojawiał się problem formalny – kobieta wróciła z Włoch 21 dni temu, nie 14. Nie brano pod uwagę, że w tym czasie ponownie podróżowała.

Na wynik testów trzeba było czekać do soboty. – Lekarz od środy paręnaście razy dziennie dzwoni do laboratorium w Warszawie – relacjonowała kobieta. Pół godziny po opublikowaniu przez nią nagrania, Anna Morawska zamieściła na Facebooku informację, że po 88 godzinach od pobrania wymazu przyszedł wynik z Warszawy – u kobiety nie stwierdzono SARS-CoV-2. – Koronawirus nas nie wykończy. Wykończą nas 82 godziny (tyle upłynęło w momencie powstawania nagrania – red.) czekania na wynik. Tak rewelacyjnie jesteśmy przygotowani – zakończyła swoją relację Anna Morawska.

Komentarz ministerstwa

Nagranie i podniesione przez Annę Morawską argumenty dotyczące zbyt powolnej diagnostyki, skomentował w rozmowie z portalem Onet.pl rzecznik ministerstwa zdrowia. – Jeżeli wyglądało to tak, jak opisuje ta pani, to procedury zostały złamane – powiedział Wojciech Andrusiewicz. – Na pewno w każdej takiej sytuacji będziemy wyciągać konsekwencje – stwierdził.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Epidemia koronawirusa - najnowsze informacje z niedzieli 1 marca