Napadł na kobietę i zaczął ją dotykać w miejsca intymne. Rozpoznajesz tego mężczyznę?

Choć do zdarzenia doszło w połowie lutego, to policja dopiero teraz ujawnia wizerunek sprawcy i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Napaść miała miejsce w Bielsku Białej przy ul. Rejtana 2. Do spacerującej kobiety podszedł od tyłu poszukiwany mężczyzna i obejmując ją oburącz, zaczął dotykać w miejsca intymne. Napadnięta kobieta podczas próby oswobodzenia się z uścisku, przewróciła się razem z napastnikiem na ziemię. Mężczyzna uciekł. Z informacji policji wynika, że przed i po zdarzeniu poruszał się w obrębie ulicy Rejtana i sąsiednich ulic. W trakcie napaści miał założoną czapkę, a następnie kaptur, które miały utrudnić jego identyfikację.

Sprawca to mężczyzna w wieku 30-40 lat, mierzący około 180 centymetrów. Z relacji ofiary wynika, że był schludnie ubrany - miał granatową kurtkę, jasny plecak i czapkę uszatkę obszytą futrem.

Funkcjonariusze z Bielska-Białej proszą wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do namierzenia sprawcy tego przestępstwa, o osobisty bądź telefoniczny kontakt z Komisariatem Policji II w Bielsku-Białej pod nr tel. 33 4 800 200, 47 857 02 00 lub na numer KMP w Bielsku-Białej 33-812-12-55, 47 857 12 55 bądź na adres e-mail: kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl

