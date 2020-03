Kołobrzeg. Zamknięta szkoła, podejrzenie koronawirusa u dziecka

– Wczoraj, w godzinach popołudniowych, otrzymaliśmy informację, że dziecko z jednej z kołobrzeskich szkół zostało przewiezione do Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, celem wykluczenia występowania koronawirusa – mówiła w trakcie niedzielnej konferencji prasowej prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska. Portal Onet.pl podaje, że chodzi o 10-letnią dziewczynkę, która przez pięć dni od zakończenia ferii zimowych była obecna na lekcjach.

W Szkole Podstawowej nr 6, do której uczęszcza dziecko, od rana w niedzielę prowadzona była dezynfekcja. – Zgodnie z procedurą i zaleceniami wojewody i Głównego Inspektora Sanitarnego, szkołą do momentu wykluczenia występowania koronawirusa u dziecka nie będzie czynna – podała Mieczkowska. Zaznaczyła, że wszystko zależy od tego, kiedy znane będą wyniki badań dziecka.

Dyrektor kołobrzeskiego sanepidu Jacek Ekk-Cierniakowski zapewnił, że dziecko jest w stanie dobrym,a podjęte środki wynikają wyłącznie z chęci wykluczenia zakażenia koronawirusem i zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym uczniom.

– Wiemy, że około 15 tys. osób w skali województwa przebywało we Włoszech. Jeżeli ktokolwiek przylatuje z Azji Południowej lub z innego kraju, w którym odnotowano już przypadki koronawirusa, to apeluję, żeby w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów, te osoby kontaktowały się bezpośrednio z oddziałem zakaźnym. Proszę nie przychodzić do poradni lekarza rodzinnego. Można się z nim skontaktować, ale telefonicznie – mówił dyrektor sanepidu, cytowany przez portal kolobrzeg.naszemiasto.pl.

