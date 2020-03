Lubnauer o matkach, które wychowują dzieci i nie pracują: Nie jest to rozsądne

Była przewodnicząca Nowoczesnej pojawiła się przed weekendem w internetowym studio Gazeta.pl. Jej wywiad zapewne pozostałby bez echa gdyby nie fragment, który 1 marca pojawił się na Twitterze. – Ludzie z pomocy społecznej wypłacają środki swoim podopiecznym, beneficjentom pomocy społecznej, którzy nie mają dobrej woli, żeby pracować – stwierdziła Katarzyna Lubnauer. Prowadzący rozmowę dopytywał, skąd pomysł, że „ludzie nie mają dobrej woli, żeby pracować” , ale konkretnej odpowiedzi nie otrzymał.

„Przywrócić szacunek do pracy”

Posłanka stwierdziła jednak, że nie ma nic złego w tym, gdy kobieta z różnych powodów chce się poświęcić dzieciom i zostać w domu. – Chce odwalać ciężki etat i harówę w domu, zamiast dwóch etatów w pracy za kiepskie pieniądze, bo taki mamy rynek pracy. To ciekawe, że w ogóle nie mówicie o rynku pracy, o tym, że jeżeli ta kobieta zarabiała na śmieciówce 1,5 tys., to jest rozsądne, iż chce zostać domu – ripostował dziennikarz. Lubnauer była innego zdania twierdząc, że „nie jest to rozsądne”. – Z bardzo prostego powodu. Ze względu na to, co z systemem emerytalnym i jej emeryturą. Jest zachęta w postaci tego, że jest ta emerytura przy czwórce dzieci, ale są też kobiety, które się na to oburzają, mimo, że mają czwórkę dzieci – dodała.

Dopytywana przez prowadzącego wywiad, skąd opozycja bierze przypadki takie jak ten z „oburzoną” kobietą, Lubnauer stwierdziła, że takie osoby „piszą do nich”. – Widziałam, że ona już wychowała dzieci i tej kobiecie się nie chciało pójść do pracy. Nie może być tak, że ktoś kto nie chce pracować – podkreśliła. Później zaznaczyła, że „ideą Koalicji Obywatelskiej jest przywrócić szacunek do pracy” .

Komentarze internautów

„Jestem oburzona jej wypowiedzią. Też jestem matką trójki dzieci, są już dorosłe. Byłam z nimi w domu dopóki najmłodsze nie poszło do zerówki. Kosztowało mnie to wiele trudu i pracy, o której pani Lubnauer nie ma pojęcia. Poniżyła polski kobiety” – brzmi jeden z komentarzy na Twitterze, a podobnych wpisów jest więcej. „Jestem zwolennikiem tego, żeby kobiety wychowujące nawet jedno dziecko, miały zagwarantowaną pensję w wysokości minimalnej krajowej, wypłacanej przez państwo. To byłoby docenianie kobiet pracujących w domu, a o niżu demograficznym moglibyśmy zapomnieć” – zaapelował jeden z internautów.

Czytaj także:

„Obawiamy się, czy jeszcze zobaczymy Tomka”. Żona „agenta Tomka” przedstawia swoją wersję