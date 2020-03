Epidemia koronawirusa. Episkopat wydał komunikat dla wiernych

Komunikat, pod którym podpisał się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, to ogólne zalecenie dla duchowych i wiernych w związku z ryzykiem pojawienia się w Polsce koronawirusa. „W ewentualnych ogniskach tego zjawiska należy – w kościołach i pomieszczeniach parafialnych – przez czas jego trwania starać się o pomniejszenie ryzyka zachorowań poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na zachowywanie podstawowych zasad higieny” – napisał hierarcha.

Abp Gądecki zaznaczył, że biskupi w diecezjach, gdzie pojawi się zagrożenie epidemii, powinni przypomnieć wiernym o możliwości przyjmowania komunii na rękę. Dodał też, że osoby obawiające się zarażenia, powinny zrezygnować z korzystania z wody święconej umieszczonej w kropielnicach. „Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w modlitwie powszechnej” – podsumował duchowny.

List ministra zdrowia odczytany w kościołach

List, który odczytano w polskich kościołach, jest dostępny także na stronie Episkopatu. Łukasz Szumowski przypomniał na wstępie, że w większości państw Europy odnotowano już pierwsze przypadku zarażenia koronawirusem i również w naszym kraju należy spodziewać się takiej sytuacji. „Najważniejszy w kontakcie z każdym wirusem jest dostęp do informacji, wiedza, a także spokój i zdrowy rozsądek. Inne koronawirusy od dawna są w Polsce przyczyną infekcji dróg oddechowych. Co niezwykle istotne, ok. 80 proc. infekcji wywołanych koronawirusem z Chin przebiega w sposób łagodny” – zaznaczył minister zdrowia i podkreślił, że zarówno objawy, jak i sam przebieg choroby w przypadku koronawirusa, przypominają grypę.

Minister zdrowia zalecił, by unikać kontaktów z osobami kaszlącymi i kichającymi oraz zachowywać zasady higieny takie jak regularne mycie rąk. „Jeżeli nie byliśmy za granicą w rejonach wysokiego ryzyka, a mamy objawy chorobowe 38 ℃, kaszel lub duszności udajmy się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli byliśmy w ciągu ostatnich 14 dni w Północnych Włoszech lub Chinach i mamy gorączkę, czyli minimum 38 ℃i kaszel, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z Sanepidem i udać się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, ale nie środkami transportu publicznego” – dodał Szumowski.

W liście znalazła się także porada dla osób, które ostatnio wróciły z państw, gdzie odnotowano przypadki koronawirusa, ale które nie zaobserwowały u siebie żadnych niepokojących objawów. „Kontrolujmy dwa razy dziennie temperaturę ciała i ograniczmy nasze kontakty towarzyskie przez najbliższe 14 dni. W razie wątpliwości zadzwońmy do najbliższej stacji Sanepidu lub na infolinię NFZ” – zaapelował Szumowski.

