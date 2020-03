Wirtualna Polska: Prezydent postawił ultimatum. Chce odwołania Jacka Kurskiego

W poniedziałek doszło do spotkania szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego z Andrzejem Dudą. Wirtualna Polska, powołując sie na własne źródła w Pałacu Prezydenckim podaje, że prezydent zażądał odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego. Jeżeli tak się stanie, Duda obiecał podpisać ustawę o mediach publicznych. Informator portalu podał, że prezydent chce, aby decyzja w tej sprawie zapadła do końca tygodnia. Jeżeli Kurski pozostanie na swoim stanowisku, Duda zawetuje ustawę.

Dziennikarze Wirtualnej Polski usłyszeli jednak od rozmówców z TVP, że do odwołania Jacka Kurskiego z pewnością nie dojdzie. Głównie dlatego, że nie zgadza się na to prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Co myślą o nowelizacji ustawy Polacy?

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRIS na zlecenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że 61,9 proc. respondentów nie chce, aby Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącą rekompensaty abonamentowej. 47,2 proc. pytanych ocenia, że prezydent powinien ją zawetować, a 14,7 proc. że odmówić podpisu i skierować do Trybunału Konstytucyjnego. 18,1 procent pytanych to zwolennicy przekazania 1,95 mld zł Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu. 3,3 proc. z nich chce, aby prezydent wraz z podpisem skierował ją do TK, a 20 proc. nie ma zdania na ten temat.

