Rząd zapowiedział działania ws. koronawirusa. Szpitale przeprowadzą ćwiczenia

Na początku konferencji prasowej Michał Dworczyk przypomniał, że w poniedziałek Sejm „przyjął ustawę, dzięki której rząd i szereg instytucji zyskuje realne narzędzia żeby walczyć z koronawirusem, przygotowywać skutecznie kraj i całą administrację państwową na zbliżanie się tej choroby” . Szef kancelarii premiera podziękował też wszystkim klubom parlamentarnym za „merytoryczną dyskusję” .

25 mln ulotek

Dworczyk zaznaczył również, że rząd ma zwiększyć siły i środki, które będą przeznaczone zarówno na monitorowanie, jak i na środki do zwalczania koronawirusa. Zapowiedział także konkretne działania informacyjne. – Każde gospodarstwo domowe – ok. 15 mln – otrzyma ulotkę dotyczącą koronawirusa – zapowiedział i dodał, że łącznie wydrukowanych zostanie około 25 mln ulotek.

Łukasz Szumowski potwierdził z kolei, że w Polsce wciąż nie stwierdzono przypadku koronawirusa. – Wiemy o 200 osobach poddanych kwarantannie z woj. zachodniopomorskiego. Do 65 szpitali został dostarczony sprzęt. Odbyła się kolejna wideokonferencja z wojewodami, którzy zaraportowali stan przygotowań – dodał minister zdrowia i zaznaczył, że we wszystkich województwach w wybranych szpitalach zostaną przeprowadzone ćwiczenia na wypadek wystąpienia koronawirusa. – Ćwiczenia ruszają w tym tygodniu. To zależy również od tego, kto deklaruje chęć udziału. Koncentrujemy się na tych szpitalach, które mają oddziały zakaźne i SOR-y – wyjaśnił.

