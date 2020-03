„GW”: Nie żyje Stanisław Kania, były I sekretarz KC PZPR

Jak przekazała „Gazeta Wyborcza”, przyczyną śmierci Stanisława Kani była niewydolność serca oraz zapalenie płuc. Ostatni z żyjących I sekretarzy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zmarł we wtorek 3 marca. Dokładnie za pięć dni obchodziłby 93. urodziny.

Kim był Stanisław Kania?

Stanisław Kania urodził się 8 marca 1927 roku we Wrocance. W 1944 roku dołączył do Batalionów Chłopskich, a rok później do Związku Walki Młodych. Również w 1945 roku stał się członkiem Polskiej Partii Robotniczej, aktywnie uczestnicząc m.in. w organizowaniu referendum ludowego w 1946 roku. Mając 21 lat był delegatem na zjazd zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej, gdzie piął się później po szczeblach władzy. Członkiem KC PZPR był od 1968 do 1986 roku, piastując funkcje m.in. kierownika Wydziału Administracyjnego. 6 września 1980 roku objął po Edwardzie Gierku stanowisko I sekretarza KC PZPR, które zajmował przez rok. Od 1982 do 1985 roku był z kolei członkiem Rady Państwa. Jako sekretarz Komitetu Centralnego Kania był odpowiedzialny za nadzorowanie aparatu bezpieczeństwa.

O Stanisławie Kani stało się głośno ponownie w 2012 roku, kiedy to uniewinniono go od zarzutu wprowadzenia stanu wojennego. Były I sekretarz podczas procesu utrzymywał, że nie uczestniczył w przygotowaniach do wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku, a prokuratorom z IPN zarzucał opieranie się na nieprawdziwych informacjach.

