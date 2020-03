Dominik Tarczyński wywołał burzę nagraniem z Adamem Michnikiem. „Pan jesteś idiota”

We wtorek 3 marca europoseł Dominik Tarczyński zamieścił na Twitterze nagranie opatrzone komentarzem: „Michnik w swojej pociągowej obrzydliwości napotkał też głos moich wyborców” . Widać na nim stojącego w kolejce do wyjścia z pociągu Adama Michnika. – Pan pozdrowi brata, panie redaktorze - mówi do dziennikarza Dominik Tarczyński. – Zabrakło panu języka tym razem, do posła się pan boi odezwać? – zaczepia dalej polityk. – Pozdrowienia pan przekaże do brata. A jak nie, to ja przekażę – dodaje. Adam Michnik nie odpowiada na jego słowa, kiwa tylko głową

Przypomnijmy, że Stefan Michnik, przyrodni brat redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” w okresie stalinizmu był sędzią Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Śledczy z IPN zarzucają mu popełnienie 93 zbrodni, które mają wyczerpywać znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Chodzi m.in. o wydawanie bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci i kary długoletniego więzienia. Michnik od lat przebywa w Szwecji, a Polska bezskutecznie ubiega się o jego deportację i osądzenie.

Happening Dominika Tarczyńskiego w pociągu wywołał liczne reakcje – od pochwał internautów, po głosy krytyczne dziennikarzy. „Panie Dominiku Tarczyński – nie” poniżyłeś „ pan zdrajcy Stefana tylko zaczepiłeś 74-letniego Adama. Pan jesteś idiota, bo lansujesz się durnym filmem zamiast popracować nad rozwiązaniami prawnymi, które doprowadziłyby do ekstradycji Stefana Szechtera lub zadośćuczyniły rodzinom jego ofiar” – skomentował Wojciech Wybranowski z „Do Rzeczy” . W kolejnym wpisie dodał, że jako prawnuka Żołnierzy Wyklętych, poniża go to, że Tarczyński uchodzi za przedstawiciela „prawicowej ideologii” .

„Ganianie po pociągu 73 latka, który parę lat spędził w więzieniu, by pan poseł Tarczyński mógł dziś dostawać pensje europarlamentarną wydaje mi się po ludzku obrzydliwe” – skomentował Konrad Piasecki.

Zachowanie Dominika Tarczyńskiego skrytykowali też m.in. Marek Migalski i Krzysztof Gawkowski.

