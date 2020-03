Koronawirus. Podano wyniki badań pacjentów z Polic

Pacjent, u którego wykryto koronawirusa, znajduje się obecnie w szpitalu w Zielonej Górze. – Informację dostaliśmy w nocy. Osoby, które miały kontakt z tą osobą zostały objęte kwarantanną – przekazał Łukasz Szumowski na konferencji prasowej. Na tej samej konferencji minister zdrowia podał najnowsze informacje odnośnie ponad 200 osób, które objęto kwarantanną w Policach. – Wszystkie testy są ujemne – przekazał szef resortu. Dopytywany stwierdził, że inspekcja sanitarna ma w takim przypadku pełne prawo do zakończenia kwarantanny, opierając się na wywiadzie epidemiologicznym. Wyjaśnił, że kwarantanną obejmowane są osoby zdrowe – chorzy pacjenci trafiają do izolatek.

Szumowski doprecyzował, że obecnie 68 osób z podejrzeniem koronawirusa na terenie całej Polski przebywa w szpitalach, a około 500 poddanych kwarantannie. Podkreślił zarazem, że te dane mogą zmieniać się dynamicznie.

Kwarantanna w Policach

W poniedziałek 2 marca o godzinie 23 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w województwie zachodniopomorskim przekazał decyzję o objęciu kwarantanną dwóch internatów Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach przy ul. Siedleckiej 6a i Kresowej 7. Decyzja ta była spowodowana podejrzeniem obecności koronawirusa i będzie obowiązywała do czasu wykluczenia jego obecności. Ponadto, Zarząd Powiatu w Policach podjął decyzję o odwołaniu zajęć szkolnych w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i zamknięciu wszystkich obiektów szkolnych. W internacie znajduje się młodzież w wieku od 15 do 18 lat. Są to uczniowie pochodzący z całej Polski.

– Objawy jakie występowały u dziewczynek to gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, ból gardła. Natychmiast po otrzymaniu informacji o braku obecności koronawirusa szkoła będzie przygotowana do kontynuowania zadań dydaktycznych – dodała dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach Agata Jarymowicz

Budynek został zamknięty i objęty całodobowym dozorem policji. Dyrekcja szkoły przekazała, że uczniowie nie są zamknięci w pokojach i mogą się swobodnie przemieszczać. – Skupiamy się na obserwowaniu czy pojawiły się objawy u osób, które były w kontakcie z dziewczynkami u których istnieje podejrzenie koronawirusa – poinformowała inspektor sanitarna znajdująca się w Policach.

