Minister zdrowia spodziewa się kolejnych 2-3 przypadków koronawirusa w Polsce

Łukasz Szumowski zapewniał, że sytuacja pierwszego pacjenta została „opanowana z punktu widzenia epidemiologicznego”. Poinformował, że udało się odnaleźć i poddać kwarantannie wszystkie osoby, które podróżowały autobusem wspólnie z zakażonym 66-latkiem. Podkreślał, że koronawirus „nie jest tak zaraźliwy jak grypa”, w związku z czym nie spodziewa się w najbliższych godzinach nowych 5-10 przypadków. – Spodziewam się raczej 2-3 kolejnych osób, które będą miały potwierdzone wyniki – mówił.

Minister zdrowia tłumaczył też widzom Polsatu, dlaczego SARS-CoV-2 sieje takie spustoszenie we Włoszech. Wyjaśniał, że w okolice Mediolanu tuż po rozpoczęciu epidemii przyleciało dużo osób wywodzących się z chińskiego Wuhan. – Wiemy, że wkradł się chaos do władz sanitarnych. Pacjent zerowy wracał po wizycie na SOR metrem do domu – mówił.

Najnowsze informacje na temat sytuacji we Włoszech przekazał w czwartek wieczorem na konferencji prasowej szef Obrony Cywilnej i specjalnego zespołu powołanego do walki z epidemią, Angelo Borrelli. We Włoszech jest obecnie 3 296 pacjentów z koronawirusem. W ciągu doby zanotowano wzrost liczby pacjentów o 590 osób. O 41 wzrósł bilans przypadków śmiertelnych. Łącznie od początku epidemii we Włoszech z powodu koronawirusa SARS-CoV-2 zmarło już 148 osób, wyleczonych zostało 414. Choroba Covid-19 dotarła do wszystkich włoskich regionów. W ciągu minionej doby zanotowano dwa przypadki zachorowań w regionie Valle d'Aosta, który jako jedyny pozostawał dotychczas wolny od koronawirusa.

