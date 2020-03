Szczecinek. Więzień rzucił się na lekarkę i zaczął ją dusić

Jak podaje RMF FM, do zdarzenia doszło na oddziale ratunkowym szpitala powiatowego w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie). To tam przewieziono więźnia, który na co dzień przebywa w zakładzie karnym w Czarnem. Podczas badania w gabinecie, gdzie przebywała tylko lekarka oraz wspomniany więzień, ten rzucił się na kobietę, złapał za szyję oraz zaczął dusić. Na szczęście w pobliżu znajdowali się strażnicy, którzy obezwładnili napastnika.

Lekarka nie odniosła poważnych obrażeń i może mówić o dużym szczęściu biorąc pod uwagę fakt, co znaleziono przy więźniu. Okazało się, że miał on przy sobie nóż do tapet, który prawdopodobnie przywłaszczył sobie w warsztacie leżącym na terenie zakładu karnego. Szybka reakcja strażników uniemożliwiła mu jednak użycie narzędzia. Teraz mężczyzna musi liczyć się z kolejnymi prokuratorskimi zarzutami.

Czytaj także:

Szczur chodził po wędlinie w Biedronce. Jest nagranie ze sklepu