Andrzej Duda stanął w obronie swojej żony. „Bardzo dużo pracuje”

Andrzej Duda w odpowiedzi na ataki osób krytykujących jego żonę za brak aktywności stwierdził, że Pierwsza Dama „bardzo dużo pracuje”. – Ma codziennie mnóstwo spotkań, wyjazdów, prowadzi przede wszystkich działalność charytatywną i włącza się także w działalność edukacyjną. To jest dla niej ważne. Jej pasją jest niesienie pomocy ludziom i zajmuje jej to bardzo wiele czasu – przekonywał prezydent w wywiadzie dla Telewizji Trwam.

„Miękka polityka” dla Pierwszej Damy

Polityk odniósł się także do faktu, że Agata Kornhauser-Duda nie chce wypowiadać się na tematy, które są „twardą polityką”. – To bardzo dobrze, że taką decyzję podjęła – ocenił dodając, że nie jest to rolą Pierwszej Damy, a od prowadzenia wspomnianej polityki jest jej mąż, który wziął na siebie odpowiedzialność za to. Zaznaczył, że „nie widzi absolutnie takiej potrzeby”, by jego żona angażowała się w sprawy stricte polityczne.

Prezydent stwierdził przy tym, że jeśli inne żony prezydentów chcą prowadzić „twardą politykę”, mają na to przyzwolenie społeczeństwa oraz taka aktywność odpowiada ich małżonkom to on także nie widzi nic przeciwko. – Obowiązkiem pierwszej damy jest realizowanie wspólnie z mężem funkcji reprezentacyjnych i zajmowanie się działalnością charytatywną, społeczną, edukacyjną czyli tym, co można określić mianem bardzo miękkiej polityki – podsumować.

Czytaj także:

Frasyniuk grozi pobiciem Tarczyńskiemu? „Chcę mu powiedzieć, żeby nosił ochraniacz na zęby”