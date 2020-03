Poszukiwania Iwony Wieczorek. RMF FM: Znaleziono fragment bielizny

Przypomnijmy, na czwartek i piątek zaplanowano akcję z udziałem kilkudziesięciu policjantów. Poszukiwania ciała zaginionej Iwony Wieczorek prowadzone są w Sopocie, a dokładnie na terenie ogródków działkowych. Już 5 marca RMF FM informowało, że służby zamierzają użyć dronów oraz georadaru wypożyczonego z prywatnej firmy, a działania mundurowych wspomagają psy wyspecjalizowane w poszukiwaniu zwłok. Najnowsze informacje przekazało RMF FM.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że podczas piątkowych poszukiwań policjanci zabezpieczyli fragment bielizny, która jest w na tyle złym stanie, że konieczne będzie przeprowadzenie dalszych analiz. Nie wiadomo jednak, czy znalezisko ma związek z zaginięciem Wieczorek. Odzież znajdowała się w małym zbiorniku wodnym położonym obok działki, na której zaginiona pojawiła się, zanim poszła ze znajomymi do jednego z klubów. Po tym, jak nastolatka opuściła klub, ślad po niej zaginął.

Zaginięcie Iwony Wieczorek

Od zaginięcia Iwony Wieczorek minęło niemal 10 lat. 19-letnia dziewczyna w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku wyszła z jednego z sopockich klubów i zaginęła w drodze do domu. O poszukiwaniach nastolatki głośno było w mediach. Pomimo licznych przesłuchań, przeszukań, sprawdzania billingów i innych czynności operacyjnych, nadal nie ma przełomu w tej sprawie. Śledztwo w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek prowadziła Komenda Wojewódzka Policji i Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

W poszukiwania kobiety zaangażowani byli również „Łowcy cieni”, policjanci z Poznania specjalizujący się w tropieniu najbardziej niebezpiecznych przestępstw, detektywi, jasnowidze, radiesteci. Podczas śledztwa przesłuchano 300 świadków, a także przeszukiwano pas nadmorski i okolice, które mogły być związane z jej zaginięciem. Sprawdzono kilkanaście hipotez. Akta tej sprawy zostały poddane wielokrotnej analizie, przez niezależne od siebie zespoły, wszystkie wnioski zostały zweryfikowane. We wrześniu 2018 roku akta dotyczące śledztwa trafiły do Prokuratury Krajowej w Warszawie, a w pierwszej połowie 2019 roku zostały przekazane do,,Archiwum X", będącego częścią Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

