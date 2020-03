Koronawirus w Polsce. 230 mln zł dla agencji rezerw materiałowych, 98 mln zł dla szpitali

Dworczyk poinformował, że Minister Rozwoju do wtorku przedstawi pakiet propozycji, które będą wykorzystane do wsparcia dla firm z branż najbardziej dotkniętych stratami ze względu na koronawirusa. Chodzi głównie o branże turystyczną i przewozową. Ponadto Minister Finansów wyda rozporządzenie zwalniające spirytus z akcyzy. – Wiąże się to z rozpoczęciem produkcji płynu do dezynfekcji przez Orlen. Od przyszłego tygodnia ma być dostarczany do szkół – wyjaśnił szef KPRM.

Kolejną podjętą decyzją jest ta, że Ministerstwo Zdrowia uruchomili infolinię specjalną dla lekarzy. Zostanie ona uruchomiona w przyszłym tygodniu. – Została już uruchomiona komunikacja w ramach RCB – jest połączenie z każdą gminą. W sytuacjach, w których będzie to potrzebne, będzie zorganizowana sieć informacyjna dyżurująca przez 24 godziny – podał Dworczyk.

Dworczyk podsumował także dotychczasowe działania związane z epidemią koronawirusa. – 230 mln przez Ministerstwo Finansów przekaże dla agencji rezerw materiałowych. Dzisiaj zapadła decyzja o przekazaniu ponad 98 mln złotych dla szpitali w całej Polsce, we wszystkich województwach – poinformował. – Dzisiaj przelewy, pieniądze powinny być we wtorek – dodał.

