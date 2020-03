Na żywo: Briefing prezydenta Andrzeja Dudy

23:10 Kończymy relację, dziękujemy, że byli Państwo z nami. 23:08 - Dziękuje za wszystkie życzliwe słowa na temat mediów publicznych - mówi z kolei Krzysztof Czabański przewodniczący Rady Mediów Narodowych. - Dziękuje też Jackowi Kurskiemu za prowadzenie TVP w tak trudnym czasie. Jednak w związku z wystąpieniem prezesa TVP zdecydowałem o zwołaniu głosowania o jego odwołaniu. Ono będzie prowadzone do poniedziałku - mówi. - Już jednak mogę powiedzieć, że z pięcioosobowej rady już wpłynęły cztery głosy za podjęciem tej uchwały - poinformował Czabański. 23:02 Głos zabiera przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. Podziękował prezydentowi za to, że podpisze ustawę. 22:57 Głos zabrał znów prezydent Andrzej Duda. - Wśród misji publicznej, które powinny sprawować media publiczne, jest jeden ważny element - tą częścią jest część pod tytułem edukacja i profilaktyka. To właśnie Telewizja Polska i media publiczne są tymi obszarami, gdzie powinna być prowadzona działalność edukacyjna, żeby ludzie poddawali się badaniom. Media powinny o tym mówić. To powinno być właśnie realizowane przez media publiczne. Media te powinny też być wsparciem dla seniorów, czymś, czego teraz brakuje. I bardzo bym chciał, żeby na to zostały przeznaczone środki w radiu i w telewizji - przekazał Duda. - W tym kierunku powinna też ta misyjność telewizji iść - dodał. 22:55 Morawiecki mówi o przeznaczaniu środków na walkę z koronawirusem. - Musimy zakładać, że przypadków zakażenia będzie więcej. Muszą być zatem na to środki i chcę podkreślić to, że one są w budżecie - podkreślił. - Nie ma żadnej zależności i chcę to bardzo mocno podkreślić i wszystkie środki na walkę z koronawirusem są już dostępne - mówi. 22:54 Głos zabrał premier Mateusz Morawiecki. 22:53 - Wobec tych wszystkich zmian, które następują, rozwiązań, które są możliwe, a też biorąc pod uwagę potrzebę funkcjonowania mediów publicznych, jak także potrzebę zachowania pracy przez bardzo wiele ludzi, którzy pracują w mediach publicznych. Zdecydowałem, że podpiszę tę ustawę - wyjawił prezydent. 22:52 - Jest to istotne, jaka atmosfera panuje w kierunku telewizja, a była to atmosfera gorących sporów. Dlatego uznałem, że muszę dokonać decyzję, która wprowadzi reset i opadnięcia politycznych emocji - mówi Duda. - Te środki, które miały być przeznaczone na media publiczne, to nie były środki, które miały być skierowane na onkologie. Dlatego poprosiłem tutaj też pana premiera, bo mamy poważne kwestie związane z ochroną zdrowia, kwestia koronawirusa, rzeczywiście musimy w tym myśleć o pieniądzach, ale przede wszystkim rozwaga - mówi. 22:48 Prezydent zaznaczył, że misja publiczna powinna być realizowana w inny sposób. - To są programy jak ten Elżbiety Jaworowicz, w którym mówi się o ważnych sprawach. To są też święta państwowe, ważne elementy polityki historycznej, kulturalnej, teatr telewizji - wymienia Duda. - Sprawa była ogromnie poważna, dyskusji było dużo. Miałem wątpliwości, czy te środki są dzielone w sposób właściwy, a tego nie określała ustawa. A także wątpliwość co do tego, czy nie powinny być zmienione paradygmaty finansowania pomiędzy radiem a telewizją, czy nie powinno być tak, że radio powinno rozwijać się lepiej - mówi. 22:47 - Nie miałem wątpliwości, że pieniądze są potrzebne. Telewizja Polska to nie tylko kanały telewizji, to także polskie radio, rozgłośnie i one wszystkie są beneficjentami tych środków. Jeżeli ich nie będzie, ta działalność będzie ograniczona do minimum - mówi. 22:46 Duda mówi, że to telewizje publiczne regionalne są w opłakanym stanie. - To one powinny wzmacniać lokalną kulturę, mówić o problemach regionu - mówił. - Podobna sprawa jest z lokalnymi rozgłośniami radiowymi. Wszyscy ich przedstawiciele wyraźnie sygnalizowali, że borykają się z problemami, środków brakuje - podkreśla Duda. 22:45 - Dlatego spotkałem się zarówno z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, spotkałem się z przedstawicielami regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, przedstawicielami regionalnych telewizji, prezesem Telewizji Polskiej i prezesem Polskiego Radia. Chciałem się zapytać, jak oni widzą ten plan gospodarowania środkami - mówił. 22:42 - Ostatnio świat polityki, świat mediów i społeczeństwo nasze rozważało, jaką decyzję podejmę, jeżeli chodzi o dalszy los ustawy w kwestii dotyczącej rekompensaty dla mediów publicznych - mówi Duda. - Sprawę potraktowałem bardzo poważnie, miała ona dla mnie zasadnicze znaczenie, patrząc na to, jak funkcjonują media publiczne, jak również zagadnienia jeżeli chodzi o media regionalne - mówi. 22:40 Rozpoczyna się briefing. Na scenie obok Dudy premier Morawiecki. 22:38 Przygotowane są dwa mikrofony. Pojawiają się głosy, że prawdopodobnie prezydentowi będzie towarzyszył albo Krzysztof Czabański albo Jarosław Kaczyński. 22:28 Za chwilę rozpocznie się konferencja prezydenta Andrzeja Dudy. 22:10 twitter.com 22:05 twitter.com 22:02 twitter.com 21:59 twitter.com 21:56 Przed godziną 21:00 portal Wirtualne Media, powołując się na informacje podane przez Juliusza Brauna, członka RMN przekazał, że Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański ogłosił korespondencyjne głosowanie członków RMN nad odwołaniem Jacka Kurskiego.

Szef Rady Mediów Narodowych zarządził głosowanie ws. odwołania Jacka Kurskiego





Szef Rady Mediów Narodowych zarządził głosowanie ws. odwołania Jacka Kurskiego 21:46 W związku ze sprawą Kurski pojawił się w piątek w programie "Gość Wiadomości" w swojej telewizji, gdzie stwierdził, że „weto prezydenta byłoby śmiercią dla Telewizji Polskiej”. – Jeżeli pan prezydent od tego uzależnia podpisanie ustawy od mojej osoby, to jestem gotowy oddać się do jego dyspozycji – mówił Kurski. Zaznaczył ponadto, że „gdyby nie TVP Info, to bardzo wiele Polaków, miałoby problem z dostrzeżeniem aktywności prezydenta”. – Telewizja Polska pokazuje bardzo rzetelnie, uczciwie aktywność prezydenta i bardzo dobre notowania, dające świetny start w kampanii prezydenckiej, są tego wynikiem – stwierdził.





Kurski: Telewizja to nie jest kiosk z cebulą. Weto byłoby śmiercią TVP 21:43 W związku z informacjami medialnymi o ultimatum prezydenta Andrzeja Dudy Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski zamieścił na Twitterze zdjęcie listu, który wysłał do prezydenta Andrzeja Dudy. „Oddaje się do dyspozycji Pana Prezydenta” – zaznaczył. Prezydent miał zadeklarować, że podpisze ustawę, jeżeli Kurski zostanie odwołany ze stanowiska prezesa TVP.





Jacek Kurski napisał list do Andrzeja Dudy. „Oddaje się do dyspozycji Pana Prezydenta” 21:40 Prezydent Andrzej Duda podejmie dziś decyzję na temat dalszych losów ustawy, która zakłada przekazanie prawie 2 mld złotych wsparcia na rzecz mediów publicznych. Czy dojdzie do jej zawetowania czy też prezydent ją podpisze?

Przypomnijmy, w poniedziałek portal Wirtualna Polska podał, że Andrzej Duda postawił ultimatum dotyczące ustawy o mediach publicznych, która zakłada przekazanie prawie 2 mld złotych wsparcia na rzecz mediów publicznych. Prezydent podpisze ustawę, jeżeli odwołany zostanie prezes TVP Jacek Kurski.

W poniedziałek doszło do spotkania szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego z Andrzejem Dudą. Wirtualna Polska, powołując się na własne źródła w Pałacu Prezydenckim podała, że prezydent zażądał odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego. Jeżeli tak się stanie, Duda obiecał podpisać ustawę o mediach publicznych. Informator portalu podał, że prezydent chce, aby decyzja w tej sprawie zapadła do końca tygodnia. Jeżeli Kurski pozostanie na swoim stanowisku, Duda zawetuje ustawę.

