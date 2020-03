NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 9 marca

08:36 Konstanty Radziwiłł zapowiada, że urząd wojewódzki coraz poważniej przygotowuje się do ograniczenia możliwości organizacji imprez masowych. - Ogólna rekomendacja jest taka, aby nie odbywały się imprezy z większą niż 1 tys. ilością osób, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych - mówi. 08:25 - W województwie mazowieckim mamy dwa potwierdzone przypadki zarażenia koronawirusem. Mamy 23 osoby, u których prowadzona jest diagnostyka w kierunku wykluczenia zakażenia - mówi w trakcie briefingu wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. 27 osób poddanych jest kwarantannie.



Już 11 przypadków koronawirusa w Polsce. Stan jednego z pacjentów jest ciężki 07:54 Włochy. Bunt w więzieniach.



Osadzeni w czterech włoskich więzieniach buntują się przeciwko nowym obostrzeniom wprowadzonym w związku z epidemią koronawirusa. Do protestów doszło w zakładach karnych Poggioreale w Neapolu, Modenie, Frosinone i Alexandrii, gdzie m.in. zakazano odwiedzin. W starciach z więźniami rannych zostało kilku funkcjonariuszy służby więziennej.



W niedzielę we Włoszech odnotowany został znaczny skok liczby przypadków śmiertelnych - o 133 osoby. Łącznie w tym kraju od początku epidemii zanotowano 366 ofiar śmiertelnych i 7375 zakażonych. 07:50 Szumowski: Wzrost zachorowań w najbliższych dniach



- Na pewno w najbliższych dniach będziemy mieć wzrost liczby zachorowań. To w każdym kraju podobnie wygląda - mówił o koronawirusie w Polsce minister zdrowia Łukasz Szumowski na antenie TOK FM. 07:42 Prezydent Portugalii poddany kwarantannie



Marcelo Rebelo de Sousa odwołał wszystkie swoje najbliższe publiczne wystąpienia i pozostanie przez jakiś czas w domu. Kancelaria prezydenta Portugalii przekazała, że polityk chciał dać przykład „podjęcia środków zapobiegawczych”, a decyzja ma związek z niedawną wizytą grupy uczniów w pałacu prezydenckim.



Prezydent Portugalii poddany kwarantannie. Odwołał publiczne wystąpienia 07:29 Albania. Pierwsze przypadki koronawirusa.



Pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem potwierdziły w poniedziałek 9 marca władze Albanii. Chorzy to ojciec i syn, którzy wrócili z Włoch. Obydwaj pacjenci są w stanie stabilnym. Jak podkreśla agencja Reutera, we Włoszech, gdzie znajduje się w tej chwili jedno z głównych ognisk choroby na świecie, mieszka ponad 400 tys. Albańczyków. 07:22 Wrocław. Pacjent w stanie ciężkim



W Polsce zdiagnozowano jak dotąd 11 przypadków SARS-CoV-2. W najgorszym stanie jest pacjent z Wrocławia, który jest w podeszłym wieku.



Mężczyznę zarazili jego krewni, którzy przyjechali z USA. Portal Onet.pl cytuje wypowiedź Urszuli Małeckiej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, która stwierdziła, że stan pacjenta jest ciężki i "niestety się pogarsza". 07:15 Stany Zjednoczone. Ponad pół tysiąca chorych.



W Stanach Zjednoczonych liczba zachorowań z powodu nowego koronawirusa wzrosła do 564 - poinformowały Centra Kontroli i Prewencji Chorób. Koronawirus dotarł do 35 stanów, a najwięcej zachorowań zanotowano w Waszyngtonie. 21 przypadków zakażenia potwierdzono na wycieczkowcu Grand Princess, który odbywa kwarantannę u wybrzeży Kalifornii. 49 zakażonych osób to obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy zostali ewakuowani z zagranicy, m.in. z miasta Wuhan i statku Diamond Princess, którego pasażerowie i załoga odbywali kwarantannę u wybrzeży Japonii. 06:53 Korea Południowa. 248 nowych przypadków



Kolejne 248 przypadków zakażenia potwierdzono w Korei Południowej, gdzie ogólna liczba zachorowań wzrosła do 7 382 przypadków. Z powodu SARS-CoV-2 w tym kraju zmarło 51 osób.



190 spośród 248 nowych zachorowań to osoby pochodzące z miasta Daegu, gdzie znajduje się południowokoreańskie epicentrum epidemii. 06:20 Chiny. Brak zakażeń poza Hubei



Drugi dzień z rzędu w Chinach poza prowincją Hubei nie zanotowano żadnych nowych przypadków zakażenia koronawirusem.



Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała w poniedziałek o 40 nowych przypadkach koronawirusa i 22 ofiarach śmiertelnych z poprzedniego dnia. Liczba zachorowań od początku epidemii w Chinach kontynentalnych wyniosła 80 735, a przypadków śmiertelnych 3 119.



Spośród 40 przypadków zidentyfikowanych w niedzielę, 36 pochodzi z prowincji Wuhan, epicentrum epidemii, a cztery to osoby, które przyjechały do Chin z zagranicy. 06:05 Liczba zakażonych na świecie wzrosła do ponad 108 tysięcy, a ofiar śmiertelnych - do 3,8 tysięcy.