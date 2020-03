NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 9 marca

15:28 Koronawirusa wykryto u wiceprezesa szwedzkiego banku centralnego Martina Flodena 15:17 39 nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby w Belgii: 22 nowe infekcje we Flandrii, 10 w Walonii i siedem w stołecznym regionie Brukseli. Liczba nowych zakażeń jest niższa niż w poprzednich dniach, co jednak niekoniecznie znaczy, że maleje, ponieważ - jak zwracają uwagę belgijskie media - nie można zakładać, że wykrywane są wszystkie przypadki 15:08 Podjęto decyzję o czasowym zamknięciu dwóch szczecińskich placówek oświatowych w Szczecinie: Filii Przedszkola Publicznego nr 58 oraz Szkoły Podstawowej nr 45 - w placówkach przebywały osoby, odnośnie których zachodzi podejrzenie zakażenia koronawirusem. W związku z koniecznością dezynfekcji będą one nieczynne do czwartku 14:59 Ośmiu pacjentów w województwie łódzkim jest obecnie hospitalizowanych, nadzorem epidemiologicznym objętych jest 291 osób 14:23 Jak będą wyglądały kontrole sanitarne na granicach?



Kontrole sanitarne na granicach. Czego mogą spodziewać się pasażerowie autokarów i promów? 14:01 MSWiA informuje o podejmowanych działaniach.



twitter.com 13:55 - Jak będzie wyglądała kontrola? Po pierwsze, najpierw zostanie zmierzona temperatura kierowcy i wszystkim pasażerom. Następnie będzie wykonywana weryfikacja karty podróżnego z dokumentem tożsamości oraz osoby przedstawiającej nam te dokumenty do weryfikacji. Jeżeli wszystko będzie w porządku, ten proces będzie bardzo krótki - tłumaczył szef Straży Granicznej. - W przypadku podejrzenia koronawirusa, pojazd będzie odseparowywany, będą podejmowane dodatkowe czynności - mówił. - To nie jest tymczasowe przywrócenie kontroli granicznych, to są procedury sanitarne - zaznaczył.



W kontrolach będą brali udział przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Pożarnej, wojska, ministerstwa zdrowia i wojewodów. 13:51 - Zostały opracowane stosowne procedury jak również wzory kart - pasażera i kierowcy w języku polskim i angielskim. Zwrócono się do przewoźników, żeby te karty były wypełniane jeszcze przed punktami kontroli sanitarnej. Skróci to przebieg kontroli - mówił komendant główny Straży Granicznej Tomasz Praga. 13:45 Najszybciej kontrole sanitarne mają być wprowadzone na przejściach granicznych Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice i Gorzyczki. Specjalne punkty zaczną działać już w poniedziałek około godziny 15. 13:39 Szef MSWiA podkreślił, że kontrola sanitarna na granicach Polski to pierwsze takie posuniecie w Europie. Mariusz Kamiński wskazał, że jeszcze dziś o godz. 15 kontrole zostaną wprowadzone w czterech punktach na granicy z Niemcami i jednym w Czechach.



- W ciągu kilkudziesięciu godzin całość granic Polski zostanie zabezpieczona - wskazał. Wyjaśnił, że punkty będą całodobowe. - Chcemy objąć kontrolą sanitarną wszystkie busy, autobusy, autokary. Na miejscu będzie ambulans, który w razie zdiagnozowania kogoś, będzie służył do transportu do szpitala. Na miejscu będą też ratownicy medyczni, głównie PSP - wskazał. - To są działania podejmowane w interesie nas wszystkich, a w pierwszej kolejności podróżnych przekraczających granicę. Jeśli w busie będzie się przemieszczała osoba chora, ona w pierwszej kolejności zarazi swoich bliskich, sąsiadów. Apeluję o cierpliwość, ale proszę o skrajną odpowiedzialność - dodał.



Podstawą poza mierzeniem temperatury będzie wypełnianie danych w karcie podróżnego, by szybko można było zlokalizować osobę chorą i współpasażerów. 13:38 - Ważne jest, żeby nie wychodzić z kwarantanny. To nie może być wyprowadzenie psa, pójście po bułki. Wtedy narażamy innych - podkreślił Łukasz Szumowski. - Większość z nas będzie zdrowa, ale nie narażajmy innych - dodał. 13:36 Minister zdrowia Łukasz Szumowski powtórzył, że w najbliższych dniach Polska spodziewa się wzrostu liczby zachorowań, w poszczególnych województwach trwają przygotowania na tę sytuację.



Ministerstwo Zdrowia przekazało nowe informacje. Wzrosła liczba zarażeń, będzie ich jeszcze więcej 13:33 Mateusz Morawiecki wezwał także do przestrzegania warunków kwarantanny. 13:32 Premier zaapelował do organizatorów imprez masowych, by powstrzymali się z organizacją takich wydarzeń. GIS rekomenduje, by nie organizować zgromadzeń powyżej 1000 osób.



Odwoływanie imprez masowych to kompetencja wojewodów. 13:30 - W najbliższych dniach wdrażamy kontrole sanitarne w pociągach. Najpierw InterCity, później innych. Przygotowujemy infrastrukturę, żeby wdrożyć w ciągu 2-3 dniach na wszystkich przejściach samochodowych, przejazdach kolejowych i w portach - wskazał premier. 13:28 - Wdrażamy kontrole sanitarne na granicach z Niemcami i Czechami na głównych przejściach. Cztery przejścia z RFN, jedno z Czechami - mówił premier. - Na początek obejmujemy kontrole w transporcie autobusowym, będą kontrole w busach powyżej ośmiu pasażerów - dodał. 13:15 Rozpoczyna się konferencja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. - Koronawirus rozprzestrzenia się na dwa główne sposoby - osoby, które przyjeżdżają z Włoch i Niemiec i przez osoby, które są w kraju. Podejmujemy kroki, żeby przyrost zakażonych był jak najmniejszy, żeby system zdrowia mógł zapewnić jak najwłaściwszą opiekę - mówi szef rządu. 12:44 W Małopolsce hospitalizowanych jest obecnie 18 osób z podejrzeniem koronawirusa. Od początku epidemii w szpitalach pod obserwacją było 41 osób. Nadzorem epidemiologicznym objętych jest obecnie 249 osób (stan na noc z niedzieli na poniedziałek) 12:42 Dyrektor szpitala im. Żeromskiego podkreślił, że wkrótce minie 14 dni od powrotu pacjenta z kraju, więc prawdopodobieństwo, że zainfekował on inne osoby, spada. 12:38 - Mamy ten przypadek, wiemy o nim od wczoraj od godzin nocnych. Jest to osoba w wieku powyżej 60 roku życia w stanie stabilnym, jak wiemy od lekarzy opiekujących się nią. Ten przypadek jest wręcz modelowy, jeśli chodzi o poprawność działań służb. Pacjent wrócił do Polski 29 lutego lotem rejsowym, lądował na lotnisku Chopina (z Włoch - red.), samochodem dojechał do Krakowa. 1 marca, będąc osobą zdrową, zwrócił się do stacji epidemiologicznej i poinformował o przylocie. Otrzymał zalecenia, by poddać się samoobserwacji przez 14 dni - tłumaczy Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Jarosław Foremny.



- Ta osoba, za zgodą pracodawcy, została zwolniona obowiązków. 6 marca, gdy osoba ta poczuła się gorze, zgłosiła się do sanepidu, informując o początku dolegliwości. Dostała informację, że powinna się zgłosić do najbliższego szpitala zakaźnego, wykorzystując transport sanitarny. 7 marca ta osoba została przewieziona do szpitala - dodał.



Ze słów inspektora wynika, że pacjent mieszkał sam, nie mógł zarazić innych osób. Służby powiadomiły lotnisko w Warszawie, by podjąć działania wobec osób, które miały styczność z pacjentem. - Mówię przede wszystkim o współpasażerach lotu - dodał. 12:36 Wojewoda małopolski mówi o pierwszym potwierdzonym przypadku koronawirusa. Chory przebywa w szpitalu im. Żeromskiego w Krakowie. 12:35 - To są osoby, które przyleciały z Włoch, przyjechały z pierwszym pacjentem i miały chorego w rodzinie, zostały objęte kwarantanną - mówił Szumowski. 12:33 W sprawie imprez masowych wiążące będą decyzje wojewodów. To oni wydają zgodę bądź nie. Niezastosowanie się oznacza, że zgromadzenie jest nielegalne - tłumaczy Łukasz Szumowski. Przypomina, że Główny Inspektor Sanitarny zaleca, by odwoływać wszystkie zgromadzenia powyżej 1000 osób. 12:25 Jak poinformował Łukasz Szumowski, zdiagnozowani w poniedziałek pacjenci znajdują się w Krakowie, Raciborzu (chorzy to trzej mężczyźni) i Wrocławiu - tam hospitalizowana jest kobieta. 12:18 Minister mówi, że w skali kraju jest około tysiąca lekarzy ze specjalnością zakaźną. - Z Włoch wiemy, że około 10 proc. hospitalizowanych wymaga opieki intensywnej - przyznał Szumowski. 12:16 Łukasz Szumowski o nowych przypadkach. - Wszystkie osoby były objęte wcześniej monitoringiem służb sanitarnych. To nie są osoby, o których nie wiedzieliśmy, to nie są osoby nowe. To pokazuje, jak ogromny sens ma nadzór epidemiologiczny - mówił minister. 12:15 - Apeluję o spokój i rozwagę. Wiemy, że będzie więcej przypadków. Musimy podjąć działania, by pomóc osobom chorym. Będziemy przekazywać kolejne istotne informacje. O konkretnych przypadkach zachorowań w danym województwie będą informować rzecznicy wojewodów. Ministerstwo będzie informować dwa razy na dobę - przekazał Łukasz Szumowski. 12:12 Minister apeluje, by nie opuszczać miejsc kwarantanny domowej. 12:10 - Rodzi się pytanie, które dyskutujemy, o szkoły. Są brane pod uwagę różne rozwiązania, możliwość zamykania szkół w miejscach, gdzie jest duże ryzyko wirusa - tłumaczy Szumowski. 12:08 Łukasz Szumowski ostrzega, że podobnie jak w innych krajach, tak i w Polsce należy się spodziewać gwałtownego wzrostu liczby zachorowań. – Szpitale przygotowywane są do zwiększenia liczby oddziałów zakaźnych, przekształcenia niektórych szpitali w szpitale jednoimienne zakaźne, do zwiększenia bazy respiratorowej i zwiększenia liczby oddziałów intensywnych bądź stwierdzenia, które z nich zostaną przekształcone w oddziały leczące pacjentów z koronawirusem – mówi minister. Szumowski podkreśla, że najbardziej narażone są osoby starsze i to one mogą potrzebować szczególnej pomocy medycznej. Apeluje do seniorów, by unikali dużych zgromadzeń. 12:05 Minister zdrowia: Na dziś mamy potwierdzone 16 przypadków zarażenia koronawirusem. Wiemy, że ponad 170 osób jest hospitalizowanych, ponad 4 tys. objętych kwarantanną domową 11:54 Na godzinę 12 zaplanowano konferencję ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. 11:41 Iran. Szef agencji zarządzania kryzysowego zarażony.



Irańska agencja ISNA poinformowała, że szef tamtejszej organizacji zarządzania kryzysowego został zarażony koronawirusem. Esmaeel Najjar został wypisany ze szpitala i jest poddawany kwarantannie domowej. Przypomnijmy, wcześniej COVID-19 wykryto u irańskiego wiceministra zdrowia oraz wiceprezydent kraju. 11:19 Koronawirus w siedzibie NATO.



Potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w kwaterze głównej NATO mieszczącej się w Brukseli. Urzędnik, u którego stwierdzono COVID-19, przebywał ostatnio na wakacjach w północnych Włoszech. Został objęty kwarantanną domową, a o sprawie poinformowano jego współpracowników, którym zalecono pracę zdalną. 11:06 Pacjenci z kwarantanny.



Dyrektor szpitala rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu przekazał, że trzy osoby, u których dzisiaj zdiagnozowano koronawirusa, trafiły do placówki z kwarantanny. Na oddziale zakaźnym przebywa tam obecnie pięć osób. 10:57 Pierwszy zarażony może wkrótce opuścić oddział zakaźny.



Tymczasem rzeczniczka szpitala w Zielonej Górze przekazała, że stan pierwszego pacjenta w Polsce, u którego wykryto koronawirusa, jest dobry. Niewykluczone, że już wkrótcve 66-latek opuści oddział zakaźny - podaje Onet. 10:41 Liczba zarażonych wzrosła do 15.



Potwierdzono trzy kolejne przypadki koronawirusa. Pacjenci pochodzą z okolic Raciborza i trafili na oddział zakaźny do szpitala w tym mieście. 10:36 Niemcy. Wzrost liczby zarażonych.



Niemieckie służby potwierdziły w poniedziałek kolejne 256 przypadków koronawirusa. Oznacza to, że na terenie kraju przebywa już 1112 zarażonych pacjentów. Niepokojące są dane z ostatnich dni wskazujące, że dziennie liczba zarażonych wzrasta o kolejne 200 przypadków. 10:13 Kraków. Nowy przypadek koronawirusa



Potwierdzony został kolejny przypadek koronawirusa w Polsce.

Pacjent leży w szpitalu w Krakowie. To 12. zachorowanie na koronawirus w naszym kraju.



Kolejny przypadek koronawirusa w Polsce. Tym razem w Krakowie 09:22 Szczecin.Pogorszył się stan pacjentki.



63-letnia pacjentka ze Szczecina "wymaga intensywnej opieki" - informuje portal Onet.pl Mąż kobiety, który także choruje na Covid-19, jest w lepszym stanie. 08:52 Epidemia koronawirusa odbija się na cenach ropy.



Historyczny spadek cen ropy. Ostatni raz podobny zanotowano... podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej 08:36 Konstanty Radziwiłł zapowiada, że urząd wojewódzki coraz poważniej przygotowuje się do ograniczenia możliwości organizacji imprez masowych. - Ogólna rekomendacja jest taka, aby nie odbywały się imprezy z większą niż 1 tys. ilością osób, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych - mówi. 08:25 - W województwie mazowieckim mamy dwa potwierdzone przypadki zarażenia koronawirusem. Mamy 23 osoby, u których prowadzona jest diagnostyka w kierunku wykluczenia zakażenia - mówi w trakcie briefingu wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. 27 osób poddanych jest kwarantannie.



Więcej o przypadkach koronawirusa w Polsce:



Już 16 przypadków koronawirusa w Polsce. Stan jednego z pacjentów jest ciężki 07:54 Włochy. Bunt w więzieniach.



Osadzeni w czterech włoskich więzieniach buntują się przeciwko nowym obostrzeniom wprowadzonym w związku z epidemią koronawirusa. Do protestów doszło w zakładach karnych Poggioreale w Neapolu, Modenie, Frosinone i Alexandrii, gdzie m.in. zakazano odwiedzin. W starciach z więźniami rannych zostało kilku funkcjonariuszy służby więziennej.



W niedzielę we Włoszech odnotowany został znaczny skok liczby przypadków śmiertelnych - o 133 osoby. Łącznie w tym kraju od początku epidemii zanotowano 366 ofiar śmiertelnych i 7375 zakażonych. 07:50 Szumowski: Wzrost zachorowań w najbliższych dniach



- Na pewno w najbliższych dniach będziemy mieć wzrost liczby zachorowań. To w każdym kraju podobnie wygląda - mówił o koronawirusie w Polsce minister zdrowia Łukasz Szumowski na antenie TOK FM. 07:42 Prezydent Portugalii poddany kwarantannie



Marcelo Rebelo de Sousa odwołał wszystkie swoje najbliższe publiczne wystąpienia i pozostanie przez jakiś czas w domu. Kancelaria prezydenta Portugalii przekazała, że polityk chciał dać przykład „podjęcia środków zapobiegawczych”, a decyzja ma związek z niedawną wizytą grupy uczniów w pałacu prezydenckim.



Prezydent Portugalii poddany kwarantannie. Odwołał publiczne wystąpienia 07:29 Albania. Pierwsze przypadki koronawirusa.



Pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem potwierdziły w poniedziałek 9 marca władze Albanii. Chorzy to ojciec i syn, którzy wrócili z Włoch. Obydwaj pacjenci są w stanie stabilnym. Jak podkreśla agencja Reutera, we Włoszech, gdzie znajduje się w tej chwili jedno z głównych ognisk choroby na świecie, mieszka ponad 400 tys. Albańczyków. 07:22 Wrocław. Pacjent w stanie ciężkim



W Polsce zdiagnozowano jak dotąd 11 przypadków SARS-CoV-2. W najgorszym stanie jest pacjent z Wrocławia, który jest w podeszłym wieku.



Mężczyznę zarazili jego krewni, którzy przyjechali z USA. Portal Onet.pl cytuje wypowiedź Urszuli Małeckiej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, która stwierdziła, że stan pacjenta jest ciężki i "niestety się pogarsza". 07:15 Stany Zjednoczone. Ponad pół tysiąca chorych.



W Stanach Zjednoczonych liczba zachorowań z powodu nowego koronawirusa wzrosła do 564 - poinformowały Centra Kontroli i Prewencji Chorób. Koronawirus dotarł do 35 stanów, a najwięcej zachorowań zanotowano w Waszyngtonie. 21 przypadków zakażenia potwierdzono na wycieczkowcu Grand Princess, który odbywa kwarantannę u wybrzeży Kalifornii. 49 zakażonych osób to obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy zostali ewakuowani z zagranicy, m.in. z miasta Wuhan i statku Diamond Princess, którego pasażerowie i załoga odbywali kwarantannę u wybrzeży Japonii. 06:53 Korea Południowa. 248 nowych przypadków



Kolejne 248 przypadków zakażenia potwierdzono w Korei Południowej, gdzie ogólna liczba zachorowań wzrosła do 7 382 przypadków. Z powodu SARS-CoV-2 w tym kraju zmarło 51 osób.



190 spośród 248 nowych zachorowań to osoby pochodzące z miasta Daegu, gdzie znajduje się południowokoreańskie epicentrum epidemii. 06:20 Chiny. Brak zakażeń poza Hubei



Drugi dzień z rzędu w Chinach poza prowincją Hubei nie zanotowano żadnych nowych przypadków zakażenia koronawirusem.



Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała w poniedziałek o 40 nowych przypadkach koronawirusa i 22 ofiarach śmiertelnych z poprzedniego dnia. Liczba zachorowań od początku epidemii w Chinach kontynentalnych wyniosła 80 735, a przypadków śmiertelnych 3 119.



Spośród 40 przypadków zidentyfikowanych w niedzielę, 36 pochodzi z prowincji Wuhan, epicentrum epidemii, a cztery to osoby, które przyjechały do Chin z zagranicy. 06:05 Liczba zakażonych na świecie wzrosła do ponad 108 tysięcy, a ofiar śmiertelnych - do 3,8 tysięcy.