Już 16 przypadków koronawirusa w Polsce. Stan jednego z pacjentów jest ciężki

„Mamy 3 nowe przypadki zarażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Wyniki dotyczą kobiety z województwa śląskiego i mężczyzn z dolnośląskiego oraz mazowieckiego, którzy przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie” – poinformował resort zdrowia w niedzielę 8 marca. Ministerstwo przekazało, że kobieta jest pacjentką w sile wieku, która przebywała ostatnio w kwarantannie i prosto z niej została przewieziona do szpitala. Mężczyzna z Warszawy jest osobą młodą i przebywał ostatnio we Włoszech, a jego stan jest określany jako dobry. Nieco inna sytuacja ma miejsce w przypadku pacjenta z Wrocławia.

„Pacjent jest w grupie ryzyka”

Lokalna „Wyborcza” nieoficjalnie przekazała, że to 73-letni mężczyzna, którego syn również jest zarażony koronawirusem i został poddany hospitalizacji w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie to on zaraził ojca podczas swojej niedawnej wizyty w Polsce, a wcześniej przebywał we Włoszech i miał kontakt z osobami, u których wykryto COVID-19. Pacjent z Wrocławia choruje na nadciśnienie, jego stan jest określany jako poważny. – Pacjent jest w grupie ryzyka, osiągnął wiek emerytalny – przekazał w rozmowie z Radiem Wrocław wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. – Dobra wiadomość jest taka, że z racji wieku osoba ta miała stosunkowo niewielką liczbę kontaktów, a wszystkie te osoby przebywają od piątku rano w kwarantannie – potwierdził na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Z informacji „GW” wynika z kolei, że u 73-latka stwierdzono niewydolność płuc, a w godzinach popołudniowych w niedzielę umieszczono go na oddziale intensywnej terapii w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Łukasz Szumowski przekazał w poniedziałek rano na antenie TOK FM, że w sumie stan dwóch pacjentów hospitalizowanych z powodu koronawirusa jest „poważniejszy”.

Wcześniejsze przypadki koronawirusa w Polsce

Wcześniej poinformowano o ośmiu przypadkach osób z chorobą Covid-19, w: Warszawie, Raciborzu, Ostródzie, Zielonej Górze, Szczecinie i Wrocławiu. Pacjentka z Warszawy przyleciała samolotem z Niemiec. Pacjent z Raciborza wrócił autokarem z północnych Włoch. Dwie osoby z Ostródy podróżowały wraz z pierwszym zakażonym SARS-CoV-2 Polakiem z Niemiec. W Szczecinie dodatni wynik dały testy na nowy koronawirus przeprowadzone u pary, która wróciła z Włoch. Osoba, którą zdiagnozowano we Wrocławiu, wróciła w ostatnim czasie samolotem z Wielkiej Brytanii. To 26-letni mężczyzna, który przyleciał z lotniska East Midlands nieopodal Nottingham i najpierw zadzwonił na infolinię NFZ, a później zgłosił się do jednego z wrocławskich szpitali.

Czytaj także:

Prezydent Portugalii poddany kwarantannie. Odwołał publiczne wystąpienia