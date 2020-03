Roman Czejarek miał poważny wypadek. Dramatyczną sytuację opisał na Facebooku

Informację o wypadku podał jako pierwszy portal Piaseczno News. Do zdarzenia doszło w sobotę 7 marca na DK 79 w miejscowości Pilawa. Jak czytamy, czołowo zderzyły się dwa samochody, a kolejne wpadło do rowu. Na miejscu zdarzenia pojawiły się trzy zastępy straży pożarnej, policja i dwie karetki pogotowia. Droga była całkowicie zablokowana.

W jednym z samochodów, biorących udział w zdarzeniu, był dziennikarz Roman Czejarek, który opisał całą sytuację na Facebooku. „Tak to my. Żyjemy, wszystko z nami ok, samochód do kasacji po locie w powietrzu i obrotach we wszystkie strony” – napisał Czejarek. Jak poinformował, „pijany kierowca z Ukrainy, bez dokumentów, w samochodzie zarejestrowanym na inną osobę, postanowił skręcić w ich stronę przy pełnej prędkości” . „Policja i służby na miejscu, bardzo profesjonalnie i szybko. Droga zablokowana. Inni poszkodowani z innych pojazdów oraz sprawca zabrani przez pogotowie. Nie wyglądało to dobrze” – czytamy.

W kolejnym wpisie dziennikarz dodał, że on i jeszcze jedna osoba, która była z nim w samochodzie, mieli dużo szczęścia. „Wypadek wydarzył się tam gdzie są wozy straży. Tam też została reszta poszkodowanych bo ci za nami poszli na czołowe. A ja razem z Piotr Piorun przeleciałem ten odcinek, który widać, obracając się o 180 stopni by ostatecznie efektownym telemarkiem wylądować tyłem do kierunku jazdy w rowie i zatrzymać się na betonowym mostku” – podał.

Czejarek podziękował za wszystkie głosy wsparcia. „Dużo tego było! A Anioły mój i Piotra leciały razem z nami. Dokładnie 24 godziny wcześniej, co do minuty wypadku, byliśmy pierwszy raz w życiu w Nowinach Horynieckich przy źródełku. Przypadek?” – dodał.

