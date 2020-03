Neumann: Kurski sobie poradzi, ma wyjątkowe względy u Kaczyńskiego

– Jak znam Jacka Kurskiego, to będzie chodził po mieście i opowiadał, że jego głowa była tak cenna – 10 miliardów – powiedział na antenie RMF FM Sławomir Neumann. Dlaczego mowa o aż 10 mld złotych? – Są 2 miliardy w tym roku i po 2 miliardy jeszcze przez cztery kolejne lata, więc razy pięć trzeba policzyć – wyjaśnił poseł Koalicji Obywatelskiej. Polityk ocenił też, że „Jacek Kurski sobie poradzi” . – Jest osobą, która ma jakieś wyjątkowe względy u Jarosława Kaczyńskiego od lat 90., jeszcze z czasów, kiedy jego matka bardzo dobrze znała się z Lechem i Jarosławem Kaczyńskim. Jacek Kurski przez lata zdążył kilkakrotnie zdradzić Jarosława Kaczyńskiego i zawsze Kaczyński mu to wybaczał – stwierdził Neumann dodając, że prezes PiS „wielu ludziom nie wybacza” . Polityk stwierdził także, że TVP „jest dziś telewizją partyjną” . – Nie miałem nigdy poczucia, że PO miała kiedykolwiek swoją telewizję – zaznaczył.

Rozmówca RMF FM przypomniał, że obecna partia rządząca stworzyła fundusz solidarności z osobami niepełnosprawnymi. – Co zrobił PiS? Jak brakowało na trzynastą emeryturę, to zabrał te pieniądze do tego funduszu. Znowu tworzą fundusz, zamiast dać pieniądze na zdrowie – stwierdził Neumann. Prowadzący rozmowę Robert Mazurek zauważył, że w 2015 roku na NFZ przeznaczono 69 mld złotych, a w tym mowa już o 97 mld. Poseł KO w odpowiedzi stwierdził, że w porównaniu do PKB nie ma różnicy w nakładach na służbę zdrowia. – Proszę nie tworzyć wrażenia, że nagle w zdrowiu przybyło. Niech pan zapyta lekarzy rezydentów, którzy walczyli o 6 proc. PKB na zdrowie, czy porozumienie z nimi, które podpisał Łukasz Szumowski, podpisał premier Morawiecki, rzeczywiście zostało zrealizowane? Nie, zostali oszukani. Tak działa PiS – stwierdził poseł. – Robi pic przy zdrowiu, że są większe środki, a potem się te środki rozmywają – dodał.

Odwołanie Kurskiego

Piątkowe wystąpienie Krzysztofa Czabańskiego podczas wspólnego briefingu z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witoldem Kołodziejskim, było krótkie. – Dziękuje za wszystkie życzliwe słowa na temat mediów publicznych – mówił Czabański. – Dziękuje też Jackowi Kurskiemu za prowadzenie TVP w tak trudnym czasie. Jednak w związku z dzisiejszym wystąpieniem prezesa TVP, zdecydowałem o zwołaniu głosowania korespondencyjnego w sprawie jego odwołania. Ono będzie prowadzone do poniedziałku, jednak już teraz mogę powiedzieć, że z pięcioosobowej rady wpłynęły już cztery głosy za podjęciem tej uchwały – zakończył Czabański. Według ustaleń Wirtualnych Mediów późnym wieczorem swój głos oddała ostatnia z osób wchodzących w skład RMN. Również opowiedziała się za dymisją Jacka Kurskiego. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, Jacek Kurski przestanie być prezesem TVP.

