Ministerstwo Zdrowia przekazało nowe informacje. Wzrosła liczba zarażeń, będzie ich jeszcze więcej

– Mamy formalnie potwierdzone 16 przypadków zarażenia koronawirusem. Ponad 170 osób jest hospitalizowanych, ponad 4 tys. objętych kwarantanną domową – przekazał Łukasz Szumowski na poniedziałkowej konferencji prasowej. Wystąpienie ministra zdrowia zorganizowano już po tym, jak dyrekcje szpitali w Raciborzu i Krakowie poinformowały o kolejnych przypadkach zarażeń. Oznacza to, że w międzyczasie potwierdzono COVID-19 u szesnastego pacjenta.

Szpitale są gotowe

Minister zdrowia ostrzegł, że podobnie jak w innych krajach, tak i w Polsce należy się spodziewać gwałtownego wzrostu liczby zachorowań. – Szpitale przygotowywane są do zwiększenia liczby szpitali zakaźnych, przekształcenia niektórych szpitali w szpitale jednoimienne zakaźne, do zwiększenia bazy respiratorowej i zwiększenia liczby oddziałów intensywnych bądź stwierdzenia, które z nich zostaną przekształcone w oddziały leczące pacjentów z koronawirusem – zaznaczył. Dodał zarazem, że najbardziej narażone są osoby starsze i to one mogą potrzebować szczególnej pomocy medycznej.

Szumowski zaapelował również o spokój i rozwagę. – Wiemy, że będzie więcej przypadków. Musimy podjąć działania, by pomóc osobom chorym. Będziemy przekazywać kolejne istotne informacje. O konkretnych przypadkach zachorowań w danym województwie będą informować rzecznicy wojewodów. Ministerstwo będzie informować dwa razy na dobę – zapowiedział.

Nowe przypadki i imprezy masowe

Podczas konferencji prasowej padło pytanie o nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Przypomnijmy, w poniedziałek potwierdzono COVID-19 u jednego pacjenta z Krakowa, jednego we Wrocławiu oraz u trzech osób przewiezionych do szpitala w Raciborzu. – Wszystkie osoby były objęte wcześniej monitoringiem służb sanitarnych. To nie są osoby, o których nie wiedzieliśmy, to nie są osoby nowe. To pokazuje, jak ogromny sens ma nadzór epidemiologiczny – zaznaczył szef resortu zdrowia. Dodał, że zarażone osoby przebywały wcześniej we Włoszech, jedna osoba została zarażona przez członka rodziny, a piąta podróżowała z pacjentem z Zielonej Góry.

Szumowski podkreślił, że w przypadku organizacji imprez masowych wiążące będą decyzje wojewodów, którzy opierają się z kolei na komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego. – Niezastosowanie się do decyzji oznacza, że zgromadzenie jest nielegalne – przypomniał minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce

Informacje o pacjentach zarażonych koronawirusem zaczęły pojawiać się w ciągu ostatnich kilku dni, a najnowsze doniesienia przekazano w poniedziałek 9 marca. Z informacji przekazanych przez Onet wynika, że 12. przypadek zarażenia koronawirusem dotyczy 60-latka, który przebywał ostatnio na nartach we Włoszech. Krótko po ujawnieniu tych informacji wyszło na jaw, że kolejne trzy osoby z koronawirusem zostały przewiezione do oddziału szpitala zakaźnego w Raciborzu – podawało TVP Info. Dyrekcja placówki przekazała, że są to osoby w średnim wieku, a ich stan jest określany jako dobry. Pacjenci pochodzą z okolic Raciborza, do tamtejszego szpitala zostały przetransportowane już ze zdiagnozowanym koronawirusem.

„Mamy 3 nowe przypadki zarażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Wyniki dotyczą kobiety z województwa śląskiego i mężczyzn z dolnośląskiego oraz mazowieckiego, którzy przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie” – poinformował resort zdrowia w niedzielę 8 marca. Ministerstwo przekazało, że kobieta jest pacjentką w sile wieku, która przebywała ostatnio w kwarantannie i prosto z niej została przewieziona do szpitala. Mężczyzna z Warszawy jest osobą młodą i przebywał ostatnio we Włoszech, a jego stan jest określany jako dobry. Nieco inna sytuacja ma miejsce w przypadku pacjenta z Wrocławia.

Wcześniej poinformowano o ośmiu przypadkach osób z chorobą Covid-19, w: Warszawie, Raciborzu, Ostródzie, Zielonej Górze, Szczecinie i Wrocławiu. Pacjentka z Warszawy przyleciała samolotem z Niemiec. Pacjent z Raciborza wrócił autokarem z północnych Włoch. Dwie osoby z Ostródy podróżowały wraz z pierwszym zakażonym SARS-CoV-2 Polakiem z Niemiec. W Szczecinie dodatni wynik dały testy na nowy koronawirus przeprowadzone u pary, która wróciła z Włoch. Osoba, którą zdiagnozowano we Wrocławiu, wróciła w ostatnim czasie samolotem z Wielkiej Brytanii. To 26-letni mężczyzna, który przyleciał z lotniska East Midlands nieopodal Nottingham i najpierw zadzwonił na infolinię NFZ, a później zgłosił się do jednego z wrocławskich szpitali.

