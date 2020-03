Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Co wiemy o pacjentach?

Najwięcej chorych na koronawirusa jest w Raciborzu – w szpitalu przebywa tam pięciu pacjentów. We Wrocławiu jest trzech pacjentów, w Szczecinie, Ostródzie i Warszawie na oddziałach jest po dwóch pacjentów z koronawirusem, a w Krakowie i Zielonej Górze po jednym.

– Nowe przypadki z poniedziałku to jeden w Krakowie, jeden we Wrocławiu i trzy w Raciborzu. Były to osoby objęte monitoringiem służb sanitarnych – przekazał Szumowski na konferencji prasowej w poniedziałek o godzinie 12:00. – To są osoby, które przyleciały z Włoch, przyjechały z pierwszym pacjentem i miały chorego w rodzinie, zostały objęte kwarantanną – podał.

Szesnasty, najnowszy przypadek koronawirusa dotyczy kobiety, która jest hospitalizowana w szpitalu we Wrocławiu.

Pacjent z Krakowa

Więcej na temat chorego z Krakowa przekazał wojewoda małopolski. To pacjent powyżej 60. roku życia. Jego stan określa się jako stabilny. – Pacjent wrócił do Polski 29 lutego lotem rejsowym, lądował na lotnisku Chopina, samochodem dojechał do Krakowa. 1 marca, będąc osobą zdrową, zwrócił się do stacji epidemiologicznej i poinformował o przylocie. Otrzymał zalecenia, by poddać się samoobserwacji przez 14 dni – mówił małopolski inspektor sanitarny o pacjencie z Krakowa. – Ta osoba, za zgodą pracodawcy, została zwolniona obowiązków. 6 marca, gdy osoba ta poczuła się gorze, zgłosiła się do sanepidu, informując o początku dolegliwości. Dostała informację, że powinna się zgłosić do najbliższego szpitala zakaźnego, wykorzystując transport sanitarny. 7 marca ta osoba została przewieziona do szpitala – dodał. Osoba ta mieszkała sama, więc prawdopodobnie nie zaraziła innych. Mają zostać jednak podjęte działania wobec osób, które miały styczność z pacjentem – głównie chodzi o współpasażerów lotu.

Minister zdrowia przekazał, że ponad 170 osób jest hospitalizowanych, a ponad 4 tysiące objętych kwarantanną domową. Dodał, że wszystkie nowe przypadki zachorowań dotyczą osób, które były objęte wcześniej monitoringiem służb sanitarnych.

