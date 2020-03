Morawiecki: Polska wprowadza kontrole sanitarne na granicach

Polska wprowadza kontrole sanitarne na granicach kraju oraz portach. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Europie. Chodzi o zmniejszenie prawdopodobieństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wprowadzone zostaną także kontrole sanitarne w pociągach. – Wdrażamy kontrole sanitarne na granicach z Niemcami i Czechami na głównych przejściach. Cztery przejścia z RFN, jedno z Czechami – mówił premier. – Na początek obejmujemy kontrole w transporcie autobusowym, będą kontrole w busach powyżej ośmiu pasażerów – dodał.

Premier poinformował o procedurach premiera Czech i kanclerz Niemiec. – W najbliższych dniach wdrażamy kontrole sanitarne w pociągach. Najpierw InterCity, później innych. Przygotowujemy infrastrukturę, żeby wdrożyć w ciągu 2-3 dniach na wszystkich przejściach samochodowych, przejazdach kolejowych i w portach – wskazał premier.

Jak będą wyglądały kontrole?

Na granicach powstaną specjalne punkty sanitarne, które będą przygotowane na przyjęcie chorych. Kontrolowane mają być wszystkie środki transportu zbiorowego, czyli np. autokary i busy. – W ciągu kilkudziesięciu godzin całość granic Polski zostanie zabezpieczona – wskazał Mariusz Kamiński, szef MSWiA. Wyjaśnił, że punkty będą całodobowe. – Chcemy objąć kontrolą sanitarną wszystkie busy, autobusy, autokary. Na miejscu będzie ambulans, który w razie zdiagnozowania kogoś, będzie służył do transportu do szpitala. Na miejscu będą też ratownicy medyczni, głównie PSP – wskazał.

Priorytetem objęta została granica z Niemcami. Jednak punkty kontroli sanitarnej powtaną także na innych granicach. Najszybciej kontrole mają być wprowadzone na przejściach granicznych Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Gorzyczki i Jędrzykowice. Kontrole rozpoczną się już dziś o 15.00.

Na granicy zostanie zmierzona temperatura kierowcy i pasażerów, a także zebrane zostaną karty podróżnego, w których znajdą się szczegóły dotyczące każdego z podróżujących.

Imprezy masowe

Premier zaapelował do organizatorów imprez masowych, by powstrzymali się z organizacją takich wydarzeń. GIS rekomenduje, by nie organizować zgromadzeń powyżej 1000 osób. Odwoływanie imprez masowych to kompetencja wojewodów.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 9 marca