Do Ich Troje wraca dawna wokalistka. „Z powodu koronawirusa nie odwołujemy żadnych koncertów”

– Od wielu tygodni frapowała was jedna zagadka, pod tytułem: „Kto będzie śpiewał w zespole Ich Troje?”. Nie musiałem się wcale prosić, zrobiła to z przyjemnością i bardzo się cieszę z tego powodu. To będzie Ania. Ania Świątczak. Ania będzie śpiewała z nami w trakcie całego jubileuszu, całej trasy jubileuszowej – powiedział Michał Wiśniewski w filmie opublikowanym na Facebooku. Wokalista zaznaczył, że ma nadzieję, że do składu „na dwa najważniejsze koncerty” dołączy także Justyna Majkowska. – Mam nadzieję, że ta wiadomość was bardzo ucieszy, bo mnie jak najbardziej. Myślę, że cały zespół, dlatego, że to oznacza przede wszystkim jakość, emocje, uczucie i to, czego w tym zespole tak naprawdę brakowało – dodał Wiśniewski.

„Chyba, że coś wymknie się totalnie spod kontroli”

Wokalista stwierdził także, że ma nadzieję, że płyta, która ukaże się w drugiej połowie lipca 2020 roku „sprawi wiele przyjemności” fanom zespołu. – Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Będzie bardzo mocno, ale też bardzo sentymentalnie – zapowiedział. – My z powodu koronawirusa nie odwołujemy żadnych koncertów, chyba, że coś wymknie się totalnie spod kontroli – precyzował Michał Wiśniewski. Pod koniec nagrania opublikowanego na Facebooku wokalista ponownie nawiązał do tematu powrotu Anny Świątczak do zespołu na trasę jubileuszową. – Witam Anię Świątczak z powrotem w zespole bardzo gorąco i serdecznie. Ja i Jacek oczywiście – powiedział.

Czytaj także:

Pracownik Disneylandu zarażony koronawirusem. Czy park rozrywki zostanie zamknięty?