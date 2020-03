Warszawski Uniwersytet Medyczny odwołuje wykłady, wstrzymuje wyjazdy i zakazuje odwiedzin

Zarządzeniem rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uczelnia odwołała wszystkie konferencje, wykłady i wydarzenia organizowane przez uczelnią. Zawieszono też zagraniczne wyjazdy służbowe oraz udział w konferencjach krajowych pracowników WUM. Wstrzymano przyjazdy do uczelni gości zagranicznych, wstrzymano zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, wydano zakaz odwiedzin przez „gości zewnętrznych”.

Wykłady mają zostać udostępnione studentom w formie elektronicznej. Ograniczono też dostęp do zajęć klinicznych. Rektor zapewnił, że uczelnia „dołoży wszelkich starań, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji i podjętych środków ostrożności umożliwić studentom realizację programu nauczania oraz zaliczenia zajęć w innych terminach.

Koronawirus w Polsce

Tuż po godzinie 16 w poniedziałek 9 marca Ministerstwo Zdrowia przekazało informacje o 17. przypadku koronawirusa w Polsce. W rozmowie z Onetem doniesienia potwierdził Stanisław Rusek, rzecznik poznańskiego szpitala. Wirus został wykryty u pacjentki, która została przewieziona do Poznania z Puszczykowa. Nieoficjalnie podano, że kobieta ma 56 lat, a jej stan jest ciężki.

– Koronawirus jest już w Polsce, musimy więc być przygotowani na zakażenia – podkreślił Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Zwiększamy środki ostrożności w całym mieście. Apeluję do poznanianek i poznaniaków: nie ulegajmy panice, stosujmy podstawowe zasady higieny i często myjmy ręce. Każdy, kto podejrzewa u siebie objawy zakażenia nowym koronawirusem, powinien zadzwonić do na infolinię NFZ, ale w żadnym wypadku nie iść na SOR ani do przychodni. W ten sposób można rozprzestrzenić wirus – zaznaczył.

Czytaj także:

Nowe przypadki koronawirusa. We Włoszech wzrost o prawie 1800 osóbCzytaj także:

Boniek: Czy grozi nam paraliż rozgrywek sportowych? Wydaje mi się, że to jest nieuniknioneCzytaj także:

Koronawirus w Polsce – najważniejsze informacje, sytuacja w kraju, w województwie, w powiecie