NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 10 marca

09:52 W KPRM trwa posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Po nim planowana jest koferencja prasowa z udziałem premiera i ministrów.



09:35 Jak wyglądają kontrole sanitarne na granicach Polski?



Polska wprowadziła kontrole sanitarne na granicach. Tak to wygląda 09:16 Dotychczas w Polsce przebadano 1630 próbek pod kątem koronwirusa. 1613 dało wynik negatywny, a 17 pozytywny.



09:02 Linie lotnicze Wizz Air zawieszają loty do Włoch i Izraela. Tym samym węgierski przewoźnik dołącza do Ryanaira, który wczoraj ogłosił podobną decyzję.



Wizz Air zawiesza loty do Włoch i Izraela. Powodem koronawirus 08:27 Co piąty Polak spodziewa się tego, że może zostać zarażony koronawirusem – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". 08:21 Pierwszy przypadek w Mongolii



We wtorek mongolska agencja informacyjna Montsame poinformowała o pierwszym przypadku koronawirusa w tym kraju. Chodzi o Francuza, którzy 2 marca przyleciał z Moskwy do stolicy Mongolii, Ułan Bator. 08:02 - Wczoraj rozpoczęliśmy kontrolę sanitarną na granicy z Niemcami i Czechami. Od wszystkich przejeżdżających pobierane są karty lokalizacyjne. Przed południem ruszymy z kontrolami sanitarnymi na granicy wschodniej. Karty lokalizacyjne oraz mierzenie temperatury obejmą wszystkich. Takiej procedurze poddane zostaną także promy i pociągi - mówił Szefernaker w TVN24. 07:48 O godzinie 9:15 odbędzie się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a o godz. 10.15 ważna konferencja prasowa premiera oraz ministrów zdrowia, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.



07:31 - Musimy nastawić się na to, że liczba chorych będzie narastać. Rolą nas wszystkich jest ograniczenie tego przyrostu - stwierdził w TVN24 wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. 07:15 Według ostatnich danych z poniedziałku, w Polsce stwierdzono dotychczas 17 przypadków koronawirusa.



Urszula Małecka, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, przekazała że stan 73-letniego pacjenta nadal jest bardzo ciężki, a największy problem stanowi u niego niewydolność oddechowa. W lepszej kondycji, choć także w stanie cięzkim, według słów rzecznika szpitala, jest 74-letnia pacjentka, któa przebywa w izolatce. Najlepiej spośród chorych we Wrocławiu czuje się 26-letni mężczyzna. 06:55 Spadek liczby zakażeń notowany jest za to w Korei Południowej. Minister zdrowia Park Neunghoo w rozmowie z CNN wyraził nadzieję, że minął największy szczyt zachorowań. W poniedziałek zidentyfikowano tam 131 nowych przypadków koronawirusa, z czego 92 w mieście Daegu, centrum epidemii w tym kraju. Zmarły trzy kolejne osoby, przez co bilans zgonów z powodu Covid-19 w tym kraju zwiększył się do 54. Łącznie od początku trwania epidemii w Korei Płd. zakażonych zostało ponad 7500 osób. 06:41 Rośnie liczba zakażonych w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska telewizja CNN w oparciu o dane z Centrów Kontroli i Prewencji Chorób donosi o co najmniej 717 przypadkach koronawirusa w tym kraju. 06:33 Narodowa Komisja Zdrowia Chin podaje, że w poniedziałek w tym kraju stwierdzono tylko 19 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2, z czego 17 w Wuhan, epicentrum epidemii. W ciągu ostatniej doby w prowincji Hubei zmarło 17 osób. Chińskie media podają, że z wizytą w Wuhan pojawił się prezydent Xi Jinping. 06:12 Według najnowszych danych z wtorku 10 marca, na całym świecie z powodu nowego koronawirusa zmarło już co najmniej 4 018 osób. Zakażonych od początku epidemii zostało ponad 113 tys. Najwięcej ofiar śmiertelnych choroba pochłonęła w Chinach - co najmniej 3 136. Obecnie coraz więcej zakażeń notuje się jednak w innych częściach świata - w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Iranie czy Niemczech.