NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 10 marca

06:55 Spadek liczby zakażeń notowany jest za to w Korei Południowej. Minister zdrowia Park Neunghoo w rozmowie z CNN wyraził nadzieję, że minął największy szczyt zachorowań. W poniedziałek zidentyfikowano tam 131 nowych przypadków koronawirusa, z czego 92 w mieście Daegu, centrum epidemii w tym kraju. Zmarły trzy kolejne osoby, przez co bilans zgonów z powodu Covid-19 w tym kraju zwiększył się do 54. Łącznie od początku trwania epidemii w Korei Płd. zakażonych zostało ponad 7500 osób. 06:41 Rośnie liczba zakażonych w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska telewizja CNN w oparciu o dane z Centrów Kontroli i Prewencji Chorób donosi o co najmniej 717 przypadkach koronawirusa w tym kraju. 06:33 Narodowa Komisja Zdrowia Chin podaje, że w poniedziałek w tym kraju stwierdzono tylko 19 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2, z czego 17 w Wuhan, epicentrum epidemii. W ciągu ostatniej doby w prowincji Hubei zmarło 17 osób. Chińskie media podają, że z wizytą w Wuhan pojawił się prezydent Xi Jinping. 06:12 Według najnowszych danych z wtorku 10 marca, na całym świecie z powodu nowego koronawirusa zmarło już co najmniej 4 018 osób. Zakażonych od początku epidemii zostało ponad 113 tys. Najwięcej ofiar śmiertelnych choroba pochłonęła w Chinach - co najmniej 3 136. Obecnie coraz więcej zakażeń notuje się jednak w innych częściach świata - w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Iranie czy Niemczech.