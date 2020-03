Mateusz Morawiecki: Podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprez masowych

– Światowa Organizacja Zdrowia proponuje podjęcie radykalnych działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. My też chcemy zapobiegać, nie leczyć – powiedział Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej. – Obserwując wszystko wokół i czytając zalecenia WHO, w dyskusjach z naszymi partnerami z innych państw, podejmujemy decyzje, które mają pomóc zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprez masowych – dodał szef rządu. Przypomnijmy, dwa dni wcześniej Główny Inspektor Sanitarny wydał zalecenie odwołania wydarzeń odbywających się w przestrzeniach zamkniętych, podczas których może gromadzić się więcej niż tysiąc osób.

5 przypadków w poniedziałek

Tuż po godzinie 16 w poniedziałek 9 marca Ministerstwo Zdrowia przekazało informacje o 17. przypadku koronawirusa w Polsce. W rozmowie z Onetem informację potwierdził Stanisław Rusek, rzecznik poznańskiego szpitala. Wirus został wykryty u pacjentki, która została przewieziona do Poznania z Puszczykowa. Nieoficjalnie podano, że kobieta ma 56 lat a jej stan jest ciężki. – Osoba w wieku średnim została przewieziona do naszego szpitala w niedzielę przed północą. Jest w stanie ciężkim. Ma objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym, jest podłączona do respiratora i jest w stanie śpiączki farmakologicznej – poinformował rzecznik prasowy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Stanisław Rusek.

Wcześniej trzy osoby z koronawirusem zostały przewiezione do oddziału szpitala zakaźnego w Raciborzu – podaje TVP Info. Dyrekcja placówki przekazała, że są to osoby w średnim wieku, a ich stan jest określany jako dobry. Pacjenci pochodzą z okolic Raciborza, a do tamtejszego szpitala zostały przetransportowane już ze zdiagnozowanym koronawirusem. Inny, 12. z kolei przypadek zarażenia koronawirusem dotyczy 60-latka, który przebywał ostatnio na nartach we Włoszech.

Trzy przypadki w niedzielę, osiem w poprzednich dniach

„Mamy 3 nowe przypadki zarażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Wyniki dotyczą kobiety z województwa śląskiego i mężczyzn z dolnośląskiego oraz mazowieckiego, którzy przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie” – poinformował resort zdrowia w niedzielę 8 marca. Ministerstwo przekazało, że kobieta jest pacjentką w sile wieku, która przebywała ostatnio w kwarantannie i prosto z niej została przewieziona do szpitala. Mężczyzna z Warszawy jest osobą młodą i przebywał ostatnio we Włoszech, a jego stan jest określany jako dobry. Nieco inna sytuacja ma miejsce w przypadku pacjenta z Wrocławia.

Wcześniej poinformowano o ośmiu przypadkach osób z chorobą Covid-19, w: Warszawie, Raciborzu, Ostródzie, Zielonej Górze, Szczecinie i Wrocławiu. Pacjentka z Warszawy przyleciała samolotem z Niemiec. Pacjent z Raciborza wrócił autokarem z północnych Włoch. Dwie osoby z Ostródy podróżowały wraz z pierwszym zakażonym SARS-CoV-2 Polakiem z Niemiec. W Szczecinie dodatni wynik dały testy na nowy koronawirus przeprowadzone u pary, która wróciła z Włoch. Osoba, którą zdiagnozowano we Wrocławiu, wróciła w ostatnim czasie samolotem z Wielkiej Brytanii. To 26-letni mężczyzna, który przyleciał z lotniska East Midlands nieopodal Nottingham i najpierw zadzwonił na infolinię NFZ, a później zgłosił się do jednego z wrocławskich szpitali.

