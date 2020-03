Jacek Kurski oficjalnie odwołany z funkcji prezesa TVP. WP: Został doradcą zarządu

„10 marca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki TVP S.A. zawiesiła w czynnościach, na okres 3 miesięcy, panią Marzenę Paczuską-Tętnik, Członka Zarządu Spółki. Na miejsce odwołanego w dniu 09.03.2020 dotychczasowego Prezesa Zarządu Jacka Kurskiego, Rada Nadzorcza TVP S.A. delegowała pana Macieja Łopińskiego, jako pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu”– przekazano w komunikacie opublikowanym przez Centrum Informacji TVP. Wirtualna Polska przekazała nieoficjalnie, że Kurski objął teraz funkcję doradcy Zarządu TVP.

Przypomnijmy, Wirtualne Media już wcześniej informowały, że to właśnie Łopiński będzie pełnił funkcję p.o. prezesa. – To miałoby oznaczać brak większych zmian, bo on był za Jackiem Kurskim – powiedział informator portalu. Konkurs na nowego prezesa TVP miałby być rozpisany w maju, już po wyborach prezydenckich. Wtedy teoretycznie szansę na powrót do piastowania tego stanowiska już w „nowym rozdaniu” miałby Jacek Kurski.

Dlaczego odwołano Paczuską-Tętnik?

Doniesienia na temat drugiej decyzji Rady Nadzorczej przekazał jako pierwszy portal wpolityce.pl. Wynika z nich, że to Jacek Kurski oraz członek zarządu TVP Mateusz Matyszkowicz zwrócili się do Łopińskiego o zawieszenie Paczuskiej-Tętnik. Autorzy pisma mieli wymienić powody, które „powinny być przez Radę Nadzorczą rozważone” . Napisali m.in. o tym, że za sprawą Paczuskiej-Tętnik wstrzymano w 2019 roku emisję billboardów sponsorskich, co miało doprowadzić do strat w wysokości 272 tys. zł. Pojawiają się także zarzuty takie jak prowadzenie taktyki „przypadkowych głosowań, wynikających z niezrozumienia materii uchwał” czy „brak kompetencji menadżerskich”.

Czytaj także:

Jacek Kurski przestanie być prezesem TVP? Oto najlepsze MEMY