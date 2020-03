Grodzki po powrocie z Włoch poszedł na izbę przyjęć. Olejnik nie kryła zdziwienia

Adam Bielan stwierdził w poniedziałek, że Tomasz Grodzki jako trzecia osoba w państwie powinien wytłumaczyć opinii publicznej, czy po powrocie z prywatnego pobytu we Włoszech postępuje tak, jak zalecają służby. Marszałek Senatu był o to pytany w programie „Kropka nad i” gdzie wyjaśnił, że udał się na izbę przyjęć do szpitala zakaźnego w Warszawie. Monika Olejnik była zaskoczona taką odpowiedzią polityka dopytując, czy „normalnie” poszedł na izbę i poprosił o wykonanie testu. Przypomnijmy, takie badania nie są wykonywane „od ręki” szczególnie wówczas, gdy pacjent nie wykazuje żadnych niepokojących objawów. Gdy dziennikarka ripostowała, że „tak nie można”, Grodzki odparł, iż „trzeba”. – Nie każdy mógł pójść sobie na izbę przyjęć i wykonać test. Tym bardziej, jeśli coś podejrzewał nie powinien iść na izbę przyjąć, żeby nie narażać innych – stwierdziła prowadząca rozmowę.

„Człowiek roztropny”

Grodzki wyjaśnił również, co zrobił w obliczu faktu, że we Włoszech odnotowano tak wiele przypadków koronawirusa. – Jako człowiek roztropny sprawdziłem w służbach sanitarnych, że w promieniu 30 kilometrów od miejsca, w którym byłem nie było żadnego przypadku koronawirusa – przekonywał marszałek Senatu. Dodał, że w czasie, gdy wracał z Trydentu-Górnej Adygi na posiedzenie Senatu w Polsce, na terenie regionu stwierdzono jeden przypadek zarażenia.

Gdy Olejnik zasugerowała, że polityk powinien poddać się kwarantannie ten stwierdził, że „jeśli wszyscy pójdziemy na kwarantannę, gospodarka stanie” . Zdaniem marszałka Senatu tak samo powinna postąpić Elżbieta Witek, która przebywała ostatnio w Waszyngtonie, czy polscy europosłowie. – Nie było ani jednego przypadku koronawirusa w miejscu, w którym byłem, w odróżnieniu do Brukseli czy Waszyngtonu – zaznaczył. Dodał, że w Polsce planowane jest zwiększenie możliwości wykonania testów. – W Polsce wykonaliśmy ich nieco ponad 1200, a w Niemczech – 200 tysięcy – argumentował zaznaczając, że do kraju sprowadzono już kilkadziesiąt tysięcy testów, dzięki temu wielu ludzi nie będzie musiało być poddanych kwarantannie. – Jeżeli tysiące ludzi pójdą na kwarantannę, a taka obawa istnieje, to dla gospodarki będzie to miało wymierny negatywy wpływ – zaznaczył.

