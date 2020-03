Prawomocny wyrok za znęcanie się nad żoną. Były radny PiS skazany na dwa lata więzienia

– W zakresie tych zachowań i tych znamion, które są ujęte, sąd pierwszej instancji poczynił słuszne ustalenia co do wiarygodności pokrzywdzonej, uzasadnił to w sposób właściwy i co więcej, poszczególne twierdzenia pokrzywdzonej znajdują potwierdzenie również w innych dowodach zgromadzonych w sprawie – uzasadniał Sławomir Ciężki, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Sama poszkodowana mówi, że cieszy się z zakończenia procesu i uznaje wyrok za sprawiedliwy. – Cieszę się, że sąd dał sygnał kobietom, że warto walczyć o siebie i o swoją sprawiedliwość – powiedziała Karolina Piasecka.

