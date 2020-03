Morawiecki: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce zostaną zamknięte

– Jest dla nas jasne, że koronawirus i ta epidemia, która się rozwija, może stać się groźna. Według WHO, może stać się pandemią – wskazał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że brał wczoraj udział w wideokonferencji z przedstawicielami innych krajów UE. Dodał, że nasz kraj podejmuje działania wyprzedzające w stosunku do innych. Premier zaznaczył, że podjęto decyzję „o zamknięciu placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie od poniedziałku". – Już od jutra te placówki będą zamknięte, ale ponieważ rodzicom może być trudno zorganizować opiekę, jutro i w piątek nauczyciele będą pilnować dzieci – zaznaczył.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że szkoły będą oficjalnie zamknięte od poniedziałku, ale prosił też rodziców, by – jeśli mogą – już od jutra nie posyłali dzieci do placówek oświatowych. Łukasz Szumowski wskazał z kolei, że zawieszenie zajęć szkolnych i tych przeprowadzanych na uczelniach nie jest czasem ferii czy czasem wolnym. – Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów, restauracji itd. To jest czas w zasadzie kwarantanny naszego społeczeństwa, który powinniśmy spędzić, usiłując nie zakazić siebie i innych – zaznaczył minister zdrowia.

Głos na konferencji prasowej zabrał także Dariusz Piontkowski, który mówił o szczegółach decyzji dotyczącej zamknięcia szkół. – Jest to uzgodnione z ministrem zdrowia. Uznaliśmy, że to ten moment, gdy taka decyzja powinna zapaść. Powinniśmy unikać kontaktów młodszych ze starszymi, bo jest to grupa największego ryzyka – wyjaśnił minister edukacji. Dodał, że wspomniana decyzja „nie niesie skutków o innej organizacji roku szkolnego” .

Trzy przypadki 11 marca

„Mamy trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych” – przekazało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze. W komunikacie opublikowanym w środę tuż po godzinie 8 znalazły się także informacje na temat miast, z których pochodzą pacjenci. „Potwierdzone wyniki dotyczą: młodego mężczyzny z woj. mazowieckiego (Warszawa), kobiety z woj. podkarpackiego (Łańcut) w sile wieku oraz kobiety z woj. lubelskiego (Lublin) także w sile wieku. W sumie to już 25 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce” – czytamy.

Pięć przypadków 10 marca

We wtorek 10 marca odbyły się już dwie konferencje prasowe dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce. Najpierw przed godziną 11 Łukasz Szumowski poinformował o tym, że na terenie kraju odnotowano kolejny, 18. przypadek koronawirusa. Zarażonym pacjentem jest osoba z województwa mazowieckiego, której danych osobowych nie podano do publicznej wiadomości. Po godzinie 14 przekazano kolejną aktualizację danych z której wynika, że w Polsce jest już 20 przypadków zarażenia. Dwa nowe przypadki wykryto w Cieszynie. Stan zdrowia trzech pacjentów zdiagnozowanych 10 marca jest stabilny. Podkreślono, że pacjent z Mazowsza oraz dwóch pacjentów z Cieszyna przebywali ostatnio we Włoszech, a po powrocie do kraju część z nich objęto kwarantanną. Tego samego dnia potwierdzono dwa przypadki koronawirusa: jeden na Lubelszczyźnie, a drugi na Dolnym Śląsku, a konkretnie we Wrocławiu.

Pięć przypadków 9 marca

Tuż po godzinie 16 w poniedziałek 9 marca Ministerstwo Zdrowia przekazało informacje o 17. przypadku koronawirusa w Polsce. W rozmowie z Onetem informację potwierdził Stanisław Rusek, rzecznik poznańskiego szpitala. Wirus został wykryty u pacjentki, która została przewieziona do Poznania z Puszczykowa. Nieoficjalnie podano, że kobieta ma 56 lat a jej stan jest ciężki. – Osoba w wieku średnim została przewieziona do naszego szpitala w niedzielę przed północą. Jest w stanie ciężkim. Ma objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym, jest podłączona do respiratora i jest w stanie śpiączki farmakologicznej – poinformował rzecznik prasowy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Stanisław Rusek.

Wcześniej trzy osoby z koronawirusem zostały przewiezione do oddziału szpitala zakaźnego w Raciborzu – podawało TVP Info. Dyrekcja placówki przekazała, że są to osoby w średnim wieku, a ich stan jest określany jako dobry. Pacjenci pochodzą z okolic Raciborza, a do tamtejszego szpitala zostały przetransportowane już ze zdiagnozowanym koronawirusem. Inny, 12. z kolei przypadek zarażenia koronawirusem dotyczy 60-latka, który przebywał ostatnio na nartach we Włoszech.

Trzy przypadki 8 marca

„Mamy 3 nowe przypadki zarażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Wyniki dotyczą kobiety z województwa śląskiego i mężczyzn z dolnośląskiego oraz mazowieckiego, którzy przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie” – poinformował resort zdrowia w niedzielę 8 marca. Ministerstwo przekazało, że kobieta jest pacjentką w sile wieku, która przebywała ostatnio w kwarantannie i prosto z niej została przewieziona do szpitala. Mężczyzna z Warszawy jest osobą młodą i przebywał ostatnio we Włoszech, a jego stan jest określany jako dobry. Nieco inna sytuacja ma miejsce w przypadku pacjenta z Wrocławia.

Osiem pierwszych przypadków

Wcześniej poinformowano o ośmiu przypadkach osób z chorobą Covid-19, w: Warszawie, Raciborzu, Ostródzie, Zielonej Górze, Szczecinie i Wrocławiu. Pacjentka z Warszawy przyleciała samolotem z Niemiec. Pacjent z Raciborza wrócił autokarem z północnych Włoch. Dwie osoby z Ostródy podróżowały wraz z pierwszym zakażonym SARS-CoV-2 Polakiem z Niemiec. W Szczecinie dodatni wynik dały testy na nowy koronawirus przeprowadzone u pary, która wróciła z Włoch. Osoba, którą zdiagnozowano we Wrocławiu, wróciła w ostatnim czasie samolotem z Wielkiej Brytanii. To 26-letni mężczyzna, który przyleciał z lotniska East Midlands nieopodal Nottingham i najpierw zadzwonił na infolinię NFZ, a później zgłosił się do jednego z wrocławskich szpitali.

