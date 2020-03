Zamknięte szkoły na terenie Polski. Ile to potrwa i jakie są procedury?

Zamknięte szkoły w Polsce – ta decyzja rządu w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem sprawiła, że wielu rodziców zastanawia się, co w najbliższych dniach czeka ich najmłodsze dzieci. Czy w czwartek i piątek mogą one przyjść do przedszkola lub szkoły? Na te wątpliwości odpowiada ministerstwo edukacji.

Czy szkoły i przedszkola będą zamknięte 12 i 13 marca?

Szkoły oraz uczelnie będą zamknięte od 12 do 25 marca, z czego dwa pierwsze dni (12 oraz 13 marca) to tzw. okres przejściowy. Wtedy w przedszkolach oraz szkołach podstawowych nie będą odbywały się normalne lekcje, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Są one przeznaczone dla tych dzieci, których rodzice nie są w stanie szybko zorganizować opieki. Warto pamiętać, że od poniedziałku 16 marca zawieszone będą wszystkie zajęcia, a dzieci nie będą mogły przyjść do przedszkola, szkoły czy innej placówki oświatowej.

Wskazania od MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie wytyczne dla rodziców i uczniów. Przypomniano w nich, że zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca.

Wytyczne dla rodziców:

zachęcajcie dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

jeśli macie dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej ZUS;

przekażcie osobom, które będą opiekować się Waszym dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

rygorystycznie przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;

śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Wytyczne dla uczniów:

pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

przerwa w funkcjonowaniu Waszej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w Waszej szkole. Przeczytajcie ulubioną książkę, spróbujcie uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijajcie kompetencje. Skorzystajcie przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Waszego nauczyciela;

przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

Które placówki będą otwarte?

Decyzja rządu o zawieszeniu zajęć dotyczy przedszkoli, szkół oraz publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z wyjątkiem:

poradni psychologiczno-pedagogicznych;

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia lub są objęci ubezpieczeniem chorobowym, mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w okresie, kiedy zawieszone są zajęcia dydaktyczne. By otrzymać taki zasiłek należy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony ZUS.

