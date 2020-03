Beata Kozidrak uczy, jak myć ręce. Oczywiście śpiewająco

Chociaż z półek sklepowych w ekspresowym tempie znikają środki dezynfekcyjne, to resort zdrowia i GIS przypominają regularnie, że podstawowym środkiem ostrożności w obliczu zarażenia koronawirusem jest korzystanie z wody oraz mydła. Ręce powinniśmy myć przez co najmniej 30 sekund, które można „umilić” sobie śpiewaniem. W części przedszkoli dzieci uczone są, że w tym czasie mogą śpiewać „100 lat” w polskiej wersji lub dwukrotnie „Happy Birthday”. W mediach społecznościowych pojawił się jeszcze oryginalniejszy pomysł.

„Tylko higiena nas uratuje"

Po Facebooku krąży zdjęcie kartki, która prawdopodobnie została wywieszona w jednej z łazienek w miejscu publicznym. „Jak policzyć 30 sekund mycia rąk?” – brzmi nagłówek. „Zaśpiewaj w myślach dwa razy: Jesteś sterem, białym żołnierzem, nosisz spodnie, więc walcz. Jesteś żaglem, szalonym wiatrem, Twoja siła to skarb” – czytamy dalej . Do tej żartobliwej informacji dołączono zdjęcie Beaty Kozidrak, czyli artystki wykonującej piosenkę „Biała armia”, z której wzięto wspomniany cytat.

Plakat najwyraźniej dotarł do wokalistki Bajmu, która opublikowała na Instagramie krótki filmik. Kozidrak śpiewa na nim „Białą armię”, myjąc przy tym dłonie. – Polki i Polacy do dzieła, będziemy najczystszym narodem świata – dodała na filmiku. „Tylko higiena nas uratuje! Uwielbiam Was za kreatywność. Teraz ja czekam na Wasze filmy. Wybierajcie piosenki z mojego repertuaru do woli” – dodała w opisie do nagrania. Zachęciła także do używania hashtaga #30SekundDlaZdrowia.

