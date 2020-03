Kidawa-Błońska apeluje o powszechny dostęp do testów na koronawirusa. „Polacy chcą mieć pewność”

– Polacy chcą wiedzieć, chcą mieć pewność, że nie stanowią zagrożenia dla swoich najbliższych. Konieczne jest, żeby każdy, kto ma wątpliwości, kto czuje, że mógł kontaktować się z osobą zarażoną koronawirusem – mógł się przebadać – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska na czwartkowej konferencji prasowej. Kandydatka na prezydenta oceniła także, że obecna sytuacja w kraju „niebezpieczna”. – Rozmawiałam z moim ekspertami i samorządowcami. Wyłania się z tego jeden obraz – Polacy ciągle czują, że nie mają wystarczającej informacji na temat tego, jak mają się zachowywać w obliczu zagrożenia – dodała.

Wicemarszałek Sejmu zaznaczyła, że „tylko duża ilość testów pozwoli zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa” , co jej zdaniem obrazuje przykład Niemiec. – Apeluję do rządu o uruchomienie programu powszechnego dostępu do testów na koronawirus. Naszym obywatelskim prawem jest wiedza o swoim stanie zdrowia. Polacy chcą mieć pewność, że nie są zarażeni i nie stanowią zagrożenia dla innych – powiedziała.

Koronawirus w Polsce

„Mamy 3 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą: 2 osób z woj. podkarpackiego (Rzeszów) oraz jednej osoby z woj. wielkopolskiego (Poznań). W sumie mamy 47 przypadków zakażenia” – czytamy w komunikacie resortu zdrowia, który opublikowano około godziny 9:30 w czwartek.

Przypomnijmy, nie są to pierwsze doniesienia o kolejnych zakażonych pacjentach, jakie przekazano w czwartek 12 marca. „Mamy 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia w oświadczeniu opublikowanym około godziny 7:30. „Potwierdzone wyniki dotyczą: dwóch osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), czterech osób z w woj. lubelskiego (Lublin), 3 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław, Oleśnica),3 osób z woj. śląskiego (Sosnowiec, Chorzów, Zawiercie) i jednej osoby z woj. łódzkiego (Łódź)” – dodano.

Czytaj także:

Warszawa. U nauczycielki wykryto koronawirus. „Nie miała typowych objawów”