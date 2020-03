Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce? Rozporządzenie jeszcze dzisiaj

– Zmarła pacjentka w Poznaniu, 56-latka, która była zarażona koronawirusem. Miała współtowarzyszące choroby, które wymagały przyjmowania leków obniżających odporność. Pacjentka była w szpitalu w Poznaniu w stanie ciężkim. Dziś walka lekarzy o jej życie i zdrowie się zakończyła – przekazał na konferencji prasowej Łukasz Szumowski. Przypomnijmy, część mediów informowała, że kobieta ma 57 lat. – Chciałbym złożyć wyrazy współczucia rodzinie. Oni też są pod opieką medyczną, w stanie stabilnym, nie ma zagrożenia dla ich zdrowia – dodał.

Minister zdrowia potwierdził także, że obecnie w Polsce 1200 osób jest poddawanych kwarantannie. – Dziś dostałem informację, że na te 1200 osób, jedynie 16 osób w całej Polsce miało absencję w miejscu kwarantanny – przekazał Szumowski. Dodał, że osiem osób poddanych kwarantannie zgłosiło zapotrzebowanie na produkty.

Stan zagrożenia epidemicznego

Szef resortu zdrowia przypomniał, że w środę WHO ogłosiło stan pandemii oraz przekazał, że jeszcze w czwartek zostanie wydane rozporządzenie ws. zagrożenia stanem epidemicznym w Polsce. Co może oznaczać to w praktyce? Dokładne zasady odnośnie stan epidemicznego wyznacza ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wynika z niej, że minister zdrowia może ustanowić:

czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,

czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,

czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,

zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,

obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych – uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

