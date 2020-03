Wojciech Mann odchodzi z radiowej Trójki. Kuba Wojewódzki: Krajobraz po bitwie

Tuż po tym, jak Anna Gacek poinformowała, że pożegnała się z radiową Trójką decyzją prezeski, wszyscy spodziewali się, że stanowisko w sprawie zajmie Wojciech Mann. We wtorek 10 marca na Facebooku Anny Gacek pojawiło się krótkie wideo, w którym dziennikarze wyjaśnili sytuację, w której się znaleźli.

– Przez ponad 10 lat mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotykać się z Państwem we wtorki w audycji „W tonacji Trójki" – mówi na nagraniu Gacek. – Aż do niedawna, ponieważ ktoś, kto ma co prawda władzę, ale nie ma wyczucia i nie rozumie radia, zakazał Ani występów na antenie Programu Trzeciego – dodaje Mann. – Dlatego dzisiaj nie usłyszymy się po 14:00 – przynajmniej ze mną – mówi Gacek. – Ze mną też nie, ponieważ postanowiliśmy poczekać aż ktoś położy kres destrukcji Polskiego Radia – podkreśla Mann.

Mann odchodzi z Polskiego Radia, Wojewódzki komentuje

W środę „Gazeta Wyborcza” podała, że Mann podjął decyzję o pożegnaniu się z Polskim Radiem. Dziennikarz zaznaczył, że to decyzja, z którą „zmagał się od lat”. – Postanowiłem, że to ja podejmę tę decyzję, a nie ktoś za mnie – mówił. Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Kuba Wojewódzki. „Po 55 latach pracy z Trójki odchodzi Wojciech Mann. KTOŚ. Legenda. Postać. Nauczyciel. Brawo Panie Wojtku. Nieposłuszeństwo jest prawdziwą postawą wolności. Posłuszni muszą być tylko niewolnicy!” – napisał dziennikarz na Facebooku.

„Zaiste znakomitą politykę kadrową ma nasza władza, wyznaczając nowe standardy głupoty. Pani Prezes Polskiego Radia gratuluje. Gdyby małość można było nagradzać, zostałaby Pani Człowiekiem Roku” – kontynuował. Dziennikarz zastanawiał się, ile pokoleń „dziennikarzy wychowa Krzysztof Ziemiec, Joanna Lichocka czy Danuta Holecka”. „Trójka w której uczyłem się dziennikarstwa to dziś krajobraz po bitwie” – zakończył Kuba Wojewódzki.

