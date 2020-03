Powstała krajowa mapa koronawirusa. Tak w Polsce rozprzestrzenia się Covid-19

Od kilkunastu dni dużym powodzeniem cieszy się strona stworzona przez Center for Systems Science and Engineering na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, która korzystając z narzędzi firmy Esri gromadzi w czasie rzeczywistym dane z ośrodków służby zdrowia na całym świecie. Na wirtualnej mapie można śledzić informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa, w tym informacje o przypadkach zarażeń oraz ofiarach śmiertelnych. Teraz podobna mapa dostępna jest w Polsce, a śledzić ją można pod poniższym linkiem.

Na mapie uwzględniono liczbę zarażeń na całym świecie oraz dane dotyczące ofiar śmiertelnych. Oba te wskaźniki podzielono także między konkretne państwa, gdzie wystąpił koronawirus. To, co najbardziej interesujące to jednak mapa Polski, gdzie naniesiono m.in. oddziały zakaźne oraz oznaczono je białymi krzyżykami na zielonym tle. Dzięki temu narzędziu można także śledzić, w których szpitalach przebywają osoby zarażone, oraz w jakich województwach odnotowano Covid-19.

Dane teoretycznie są aktualizowane na bieżąco, ale trudno na razie ocenić, co jaki czas administratorzy uzupełniają mapę o kolejne informacje. Ten artykuł powstawał około 30 minut po tym, jak Ministerstwo Zdrowia poinformowało o siedmiu kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce i dopiero wówczas strona zaczęła być uzupełniana o te dane.

