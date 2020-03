Piłkarze apelują ws. koronawirusa. Lewandowski prosi o pozostanie w domach

Koronawirus dotyka również sportowców, a o pozytywnych wynikach testów na obecność wirusa poinformowali m.in. gracz Juventusu Turyn Daniele Rugani czy koszykarz Utah Jazz Rudy Gobert. Kolejne rozgrywki piłkarskie są zawieszane, a kibice w najbliższym czasie nie zobaczą m.in. spotkań w lidze hiszpańskiej czy włoskiej. Przerwa w treningach i meczach może czekać także graczy z innych państw tym bardziej, że UEFA wciąż rozważa możliwość zawieszenia Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Polscy piłkarze jednak nie próżnują i wykorzystują czas na publikowanie apeli do kibiców.

Apel polskich sportowców

Robert Lewandowski przypomniał na Instagramie, że w ostatnim czasie jesteśmy proszeni o pozostawanie w domach. „Proszę wszystkich naszych kibiców i fanów: Szanujmy zalecenia jakie wszyscy dostajemy, bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych” – napisał snajper Bayernu Monachium dodając, że swój apel kieruje szczególnie do młodych fanów. „Zamknięte szkoły potraktujcie proszę jako wyraz odpowiedzialności za Wasze bezpieczeństwo i zdrowie” – napisał kapitan reprezentacji apelując również o to, by nie gromadzić się w miejscach publicznych, w tym pod stadionami.

Nie tylko Lewandowski zaapelował do tego, by w najbliższym czasie stosować się do zaleceń służb i siedzieć w domach. Podobne posty w mediach społecznościowych opublikowali Grzegorz Krychowiak, Kamil Glik, Andrzej Wrona czy Justyna Kowalczyk.

