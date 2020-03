Andrzej Duda zaapelował ws. dostarczania żywności. Chodzi o osoby objęte kwarantanną

Andrzej Duda wystąpił na konferencji prasowej w Ciechanowie, gdzie znajduje się bank żywności. Prezydent mówił o programie pomocy dla osób, które są objęte kwarantanną i mają problem z tym, żeby uzyskać żywność. – Takie osoby będą wyszukiwanie przez ośrodki pomocy społecznej – zapowiedział polityk prosząc także wszystkich, żeby informować służby wówczas, gdy w ich otoczeniu znajduje się osoba potrzebująca. Do wspomnianych ośrodków mają zgłaszać się te osoby, które nie mogą wychodzić z domów oraz nie mają możliwości skorzystania z pomocy rodziny lub sąsiadów.

„Żywności nie zabraknie”

Prezydent poinformował, że produkty spożywcze będą dostarczane przez banki żywności oraz inne tego typu organizacje. – Chcę zapewnić, że żywności nie zabraknie, jest jej pod dostatkiem. Nie brakuje żadnych produktów, wszystko co jest potrzebne jest w takiej ilości, żeby zapewnić możliwość nie tylko przetrwania, ale także normalnego funkcjonowania – dodał Andrzej Duda.

Podczas konferencji prezydent zaapelował również do osób nieobjętych kwarantanną o to, by były empatyczne oraz „kierowały się zasadą solidaryzmu” myśląc o ludziach samotnych i starszych. – Bardzo proszę, by tym się właśnie kierując rozglądać się wokół siebie sprawdzając, czy ta pomoc nie jest potrzebna – dodał. Obecny w Ciechanowie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poinformował z kolei, że program operacyjny pomocy żywnościowej, który jest kierowany do osób ubogich, został rozszerzony o osoby objęte kwarantanną domową w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

