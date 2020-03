Polskie szpitale przekształcone w oddziały zakaźne. Gdzie się znajdują?

Ministerstwo Zdrowia przekazało na konferencji prasowej, że 19 placówek medycznych zostanie przekształconych w szpitale zakaźne. – Taki dodatkowy szpital zakaźny powstanie w każdym województwie, a w większych regionach dwa. Te placówki będą zajmować się tylko osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Zależy nam na tym, by minimum 10 proc. miejsc w przekształconych placówkach to były łóżka respiratorowe. Wiemy, że one są potrzebne, gdy dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia chorych – zapowiedział Łukasz Szumowski dodając, że NFZ zapłaci za pozostawanie w gotowości takich placówek.

Szpitale przekształcone w placówki zakaźne:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Koszarowa 5, Wrocław; Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu; SPZOZ Puławy, ul. Bema 1, Puławy; Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu; Szpital Uniwersytecki w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie (NSSU); Centralny Szpital Kliniczny MSWiA 8. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu; Centrum Medyczne w Łańcucie; Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku; Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ; Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy-Wejherowo, ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10; Szpital Specjalistyczny im. N.M.P., ul. Bialska, Częstochowa; Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, Racibórz; Szpital w Starachowicach, ul. Radomska 70; Szpital w Ostródzie; Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UW im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3; Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4.

