Posłowie Lewicy piszą do papieża Franciszka. „Prosimy o stanowczą reakcję”

Pod listem podpisali się posłowie i posłanki Lewicy, w tym Hanna Gill-Piątek, która wcześniej apelowała do Episkopatu i Prymasa Polski w sprawie podjęcia decyzji o odwołaniu zgromadzeń w kościołach w związku z pandemią koronawirusa. – Wierni modlą się w intencji zakażonych wirusem na dodatkowych mszach, w świątyniach nie przestrzega się zalecanego dystansu, większość uczestniczy w Eucharystii, co wszystko jest zachowaniem wysoce ryzykownym czy wręcz proepidemicznym. A przecież od wielu dni GIS zaleca unikanie dużych skupisk ludzkich – zwraca uwagę posłanka Lewicy, Hanna Gill-Piątek – Pierwszą ofiarą śmiertelną w Polsce była żona zakażonego szafarza. Do dziś Episkopat Polski nie wydał decyzji odwołujących nabożeństwa, mimo że w kraju zamknięto szkoły, uczelnie wyższe, odwołano imprezy kulturalne, wystawy, festiwale i inne wydarzenia publiczne, a Minister Zdrowia apeluje, aby nabożeństwa oglądać w telewizji i Internecie – mówi.

Pełna treść listu posłów Lewicy do papieża Franciszka:

Wasza Świątobliwość

Od kilku miesięcy świat zmaga się z pandemią SARS-CoV-2, zwanego koronawirusem. W Polsce liczba zarażonych wzrasta z godziny na godzinę. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Wszelkie działania prewencyjne ratują zdrowie i życie obywateli.

Jedynym opiniotwórczym środowiskiem, z kapitałem zaufania społecznego, które nie zdecydowało się wesprzeć działań zmniejszających ryzyko zakażenia, szczególnie wśród osób najbardziej zagrożonych ze względu na wiek, jest największy związek wyznaniowy w Polsce – Kościół Katolicki. I to mimo usilnych próśb i apeli płynących z różnych środowisk. Episkopat Polski nie zwraca uwagi na zalecenia lekarzy ani nie kopiuje wskazań włoskiego Kościoła, który słusznie zaprzestał odprawiania spotkań liturgicznych w świątyniach.

Wierni modlą się w intencji chorych na dodatkowych mszach, w świątyniach nie przestrzega się wymaganego dystansu i uczestniczy w Eucharystii, co jest zachowaniem proepidemicznym. Pierwszą ofiarą śmiertelną w Polsce była żona zakażonego szafarza. Do dziś Episkopat Polski nie wydał decyzji odwołujących nabożeństwa, mimo że w kraju zamknięto szkoły, uczelnie wyższe, odwołano imprezy kulturalne, wystawy, festiwale i inne wydarzenia publiczne.

Ojcze Święty, jako parlamentarzyści, w imieniu polskich obywatelek i obywateli, zwracamy się z prośbą o wsparcie, pomoc i stanowczą reakcję w związku z bagatelizowaniem przez polskich biskupów zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Prosimy o to Waszą Świątobliwość, kierując się troską o życie i zdrowie ludzkie i mając na uwadze fakt, że profilaktyka jest kluczowa dla opanowania pandemii.

Pod listem podpisali się: Maciej Kopiec, Anita Kucharska-Dziedzic, Monika Falej, Hanna Gill-Piątek, Katarzyna Kotula, Katarzyna Ueberhan, Paweł Krutul, Robert Obaz i Marek Rutka.

