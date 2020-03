Co z Polakami, którzy utknęli za granicą? MSWiA: Będzie pomoc LOT-u

W związku z wprowadzaną w nocy z soboty na niedzielę blokadą lotów do Polski, pojawiły się pytania o Polaków znajdujących się obecnie za granicą. Wątpliwości starał się rozwiać obecny w studio RMF FM sekretarz stanu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Będą dzisiaj komunikaty, bo od rana są sztaby kryzysowe we wszystkich ministerstwach. Będą komunikaty ministra infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego związane z tym, jak będą wyglądały przyloty nocne do Polski tak, aby one były dla ludzi, a nie przeciwko chorobie, nie przeciwko ludziom - mówił Paweł Szefernaker.

- Jest możliwość czarterów, to jest opisane w rozporządzeniu. LOT wspólnie z ambasadorami w innych państwach będziemy monitorował sytuację. Jest taka furtka w tym rozporządzeniu, żeby była możliwość czarteru dla Polaków, którzy tego potrzebują także ambasady, konsulowie - będzie o tym dzisiaj mowa - będą pomagać Polakom - zapewniał. Podkreślał jednak, że sprawa wciąż jest „świeża”. Jego zdaniem naturalną sprawą jest, że w tej sytuacji podróżnym pomoże LOT. - Po to są spółki Skarbu Państwa - zauważał.

Czytaj także:

Jak wrócić do Polski? Które granice są zamknięte? MSZ uruchamia infolinięCzytaj także:

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Biura podróży reagująCzytaj także:

Warszawa nie jest zamknięta, wojska nie ma na ulicach, a sklepy działają. KPRM dementuje „fejki”