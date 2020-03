Już 93 przypadki koronawirusa w Polsce. Ministerstwo przedstawiło 9 kolejnych

Resort zdrowia podał, że nowe potwierdzone przypadki dotyczą 2 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 1 z woj. wielkopolskiego (Poznań), 1 z woj. lubelskiego (Lublin) i 5 z województwa łódzkiego (Łódź). Razem liczba osób zakażonych koronawirusem w naszym kraju osiągnęła pułap 93, z czego dwie osoby to ofiary śmiertelne pandemii. Resort podkreślił też w komunikacie na Twitterze, że do tej pory w Polsce wykonano 4414 testów na obecność koronawirusa. W ciągu ostatniej doby było to ponad 1,5 tys. testów.

Wcześniej w sobotę 14 marca resort przekazał, że podane o 8:30 wyniki pozytywne testów na koronawirusa dotyczą 2 osób z woj. świętokrzyskiego (Starachowice), 3 z woj. dolnośląskiego (2 Wrocław i 1 Bolesławiec), 5 z woj. lubelskiego (Lublin) oraz 3 z woj. łódzkiego (Łódź). Łącznie liczba osób zakażonych koronawirusem to obecnie 81 przypadków, z czego dwa zakończyły się śmiercią pacjentów. Krótko po 9:30 nadeszła aktualizacja z ministerstwa. Okazało się, że wyniki pozytywne testów na koronawirusa uzyskano u kolejnych 3 osób.

Czytaj także:

Naczelna Rada Lekarska chce „radykalnie większego” dostępu do testów na koronawirusaCzytaj także:

Ten wpis wywoła burzę. „Z wrażenia dech mi zaparło i mleko trysnęło z cyca”Czytaj także:

Seniorzy obojętni na apele o pozostanie w domach. „Muszę iść po zakupy”