Koronawirus. Jak wrócić do Polski samolotem?

1. Realizacja dotychczas zaplanowanych lotów czarterowych

Mimo zawieszenia międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone zostaną wszystkie samoloty czarterowe z Polakami, które miały wcześniej zaplanowane loty. Razem z nimi wylądować na terenie naszego kraju będą mogli także uprawnieni do tego cudzoziemcy, czyli:

małżonkowie obywateli polskich,

dzieci obywateli polskich,

osoby posiadające Kartę Polaka,

osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

Te loty czarterowe, które wcześniej zostały już zarezerwowane, odbędą się więc bez przeszkód.

2. Specjalne czartery LOT-u

Polskie Linie Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby zabrać naszych obywateli do domu. Wszyscy Polacy, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego cudzoziemcy, którzy na stałe związani są z Polską (wykaz powyżej) będą mogli zakupić bilet na przelot za pośrednictwem platformy internetowej LOT-u.

Zaplanowane dodatkowe loty odbędą się m.in.:

z Wielkiej Brytanii,

z Irlandii,

z Cypru,

z Malty,

ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

3. Loty według zapotrzebowania

Myślimy także o tych, którzy znajdują się w innych częściach świata. Osoby znajdujące się w miejscach, do których LOT nie organizuje specjalnych przelotów, będą mogły zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu.

Rządowa strona podaje, że liczba potrzebujących z danego kraju będzie na bieżąco aktualizowana. To samo dotyczy możliwości zorganizowania lotu. Zapotrzebowanie będzie można zgłosić za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanej platformy zakupowej LOT-u „Lot do domu” , która będzie dostępna będzie w sobotę po godz. 22:00 na stronie https://www.gov.pl/.

Zryczałtowane ceny za bilety

Żeby powrócić do Polski specjalnymi lotami organizowanymi przez PLL LOT, podróżujący będą musieli kupić bilety samodzielnie. Zapłacą za nie zryczałtowaną stawkę. Jej wysokość zależy od kierunku, z którego realizowany będzie przelot. Pozostałe środki dopłaci polski rząd.

