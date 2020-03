Msze święte. Gdzie oglądać w telewizji i internecie?

Z powodu na pandemię koronawirusa, rząd zaleca, abyśmy spędzali jak najwięcej czasu w domu. Niewskazane jest uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach, które gromadzą duże skupiska ludzi. To samo dotyczy mszy świętych. Przygotowaliśmy dla was zatem rozpiskę, gdzie w niedzielę 15 marca można obejrzeć mszę świętą w telewizji i internecie.

Abp Stanisław Gądecki prosił w sobotnim telewizyjnym orędziu, aby ograniczyć liczbę osób na mszach do 50 osób. – Zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy i korzystania ze środków masowego przekazu – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Przychodzimy z pomocą w kwestii mszy świętych. Poniżej rozpiska, gdzie obejrzeć można dziś mszę świętą w telewizji i internecie. Msze w telewizji TVP1 10:55 – transmisja mszy świętej z Jasnej Góry 12:00 – Anioł Pański z papieżem Franciszkiem TVP3 Lublin – 10:00 TVP3 Bydgosz – 10:00 Polsat Rodzina 10:30 – msza święta dla dzieci ze Świątyni Opatrzności Bożej TVP Polonia 13:00 – msza święta z kościoła pw. św. Joachima w Sosnowcu TVP3 13:00 – nabożeństwo z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie Msze w internecie TVN24.pl 11:00 – transmisja mszy z z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Warszawie Transmisje z mszy świętych są także zamieszczane w serwisie YouTube. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „msza na żywo” i pokażą się Państwu poszczególne transmisje. Czytaj także:

Watykan. Papieskie uroczystości Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych