Nie żyje wnuk Daniela Olbrychskiego. „Strasznie się męczył na świecie"

„Kuba chorował na schizofrenię, ale skłonienie go do leczenia było bardzo trudne. Mimo to w ciągu kilkunastu ostatnich lat wielokrotnie poddawał się leczeniu. Był w szpitalach na Sobieskiego, w Tworkach, w Drewnicy i w Lublińcu. Ale zawsze prędzej czy później odstawiał leki, wracał do nałogów, a z tym przychodziła psychoza. Podobnie z terapiami – zaczął ich kilkanaście, ale nigdy nie udało się go utrzymać na nich dłużej” – napisał Antoni Olbrychski na Facebooku. „Pomóc mu było ciężko. Nie cierpiał nadzoru, buntował się, uciekał. Mówił, że jak naprawdę będzie chciał się zabić to i tak go nie upilnujemy. Mimo to staraliśmy się i wiele razy udawało się wyciągnąć go z krytycznych sytuacji. Ale nie tym razem. Teraz po prostu wyszedł bez niczego. W samej koszuli, bez dokumentów. Nie wiadomo czy umarł z wycieńczenia, od mrozu, czy ktoś go zabił” – przekazał.

„Strasznie się męczył na świecie”

W dalszej części postu zamieszczonego w mediach społecznościowych brat zmarłego napisał o trudnych relacjach, które ich łączyły. „Strasznie się męczył na świecie – jak nie psychozy to depresja, apatia, rozkojarzenie. Relacje mieliśmy trudne, ciężko było się dogadać, ale zawsze w końcu udawało się znaleźć jakąś nić porozumienia. Mam nadzieję, że chociaż teraz ten rozgorączkowany umysł uwolnił się od strachu i odpoczywa” – napisał.

Informację o śmierci syna Rafała Olbrychskiego potwierdziła także żona Daniela Olbrychskiego. „Nie żyje Kubuś, starszy wnuk Daniela. Nie ma słów” – napisała.

Czytaj także:

„Błagam, nie wychodźcie z domu". Zakażona koronawirusem instruktorka opisała, jak się czuje